台南安定南安國小日式宿舍屋頂被吹掀 爭取經費盼活化

台南安定南安國小日式宿舍武頂鐵皮被颱風吹走，屋頂木構受損。（記者劉婉君攝）

2025/07/23 16:36

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市安定區南安國小位於市道南132線旁的日式教職員宿舍，因建築老舊，原本屋頂以鐵皮覆蓋防護，但受到丹娜絲颱風影響，鐵皮被吹走，木構屋頂嚴重破壞，校方擔心損壞加大，已向教育局提報災損，希望儘速搶修，另外也將向文化部申請整修經費，期結合地方創生，讓老建築活化。

安定南安國小創立於1926年，1941年興建13棟日式宿舍，不過大多數已經拆除，目前僅剩下位於學校對面、南132線上的這1棟。

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校方表示，該棟日式宿舍屋頂的鐵皮被丹娜絲颱風吹走，木構屋梁也損壞，已連連同校內的災損一同提報給教育局，預計約需30萬元緊急搶修。

由於該宿舍曾有校長及多位教師住過，為安定區少數留存具有特色的日式宿舍建築，校方也曾請有整修歷史建築經驗的建築師前往會勘，希望進行該棟日式宿舍的整修，初估需1500萬元，預計向文化部爭取經費支持，未來結合安定區公所的地方創生計劃，活化成為地方文物館及校史館等地方創生空間。

台南安定南安國小日式宿舍武頂鐵皮被颱風吹走，屋頂木構受損。（記者劉婉君攝）

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