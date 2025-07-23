為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南安定南安國小日式宿舍屋頂被吹掀 爭取經費盼活化

    台南安定南安國小日式宿舍武頂鐵皮被颱風吹走，屋頂木構受損。（記者劉婉君攝）

    台南安定南安國小日式宿舍武頂鐵皮被颱風吹走，屋頂木構受損。（記者劉婉君攝）

    2025/07/23 16:36

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市安定區南安國小位於市道南132線旁的日式教職員宿舍，因建築老舊，原本屋頂以鐵皮覆蓋防護，但受到丹娜絲颱風影響，鐵皮被吹走，木構屋頂嚴重破壞，校方擔心損壞加大，已向教育局提報災損，希望儘速搶修，另外也將向文化部申請整修經費，期結合地方創生，讓老建築活化。

    安定南安國小創立於1926年，1941年興建13棟日式宿舍，不過大多數已經拆除，目前僅剩下位於學校對面、南132線上的這1棟。

    校方表示，該棟日式宿舍屋頂的鐵皮被丹娜絲颱風吹走，木構屋梁也損壞，已連連同校內的災損一同提報給教育局，預計約需30萬元緊急搶修。

    由於該宿舍曾有校長及多位教師住過，為安定區少數留存具有特色的日式宿舍建築，校方也曾請有整修歷史建築經驗的建築師前往會勘，希望進行該棟日式宿舍的整修，初估需1500萬元，預計向文化部爭取經費支持，未來結合安定區公所的地方創生計劃，活化成為地方文物館及校史館等地方創生空間。

    台南安定南安國小日式宿舍武頂鐵皮被颱風吹走，屋頂木構受損。（記者劉婉君攝）

    台南安定南安國小日式宿舍武頂鐵皮被颱風吹走，屋頂木構受損。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播