台東砸千萬蓋六星級性別友善廁所…半數馬桶不通 民眾不知道怎麼上

新啟用的性別友善廁所斥資金萬。（記者劉人瑋攝）

2025/07/23 17:49

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市區著名的觀光區域「鐵花新聚落」斥資千萬元打造性別友善廁所，號稱「六星級」，在暴雨時卻被發現馬桶「像噴泉一樣，把人類餵食的全吐出來」，近半數不通，標示讓民眾難以看懂，且與使用習慣大不同。縣府說，未全數驗收，會要求改進。

這3棟各自獨立的廁所，其中一棟可供身心障礙者、哺乳使用，其餘2棟大抵相同，水泥原材質外觀加上同色地磚，走道內一排蕨類搭配地燈，看來頗有設計感，卻被民眾罵翻。

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啟用才3天就遇暴雨，卻被發現「馬桶出現噴泉」，民眾說，自己也不敢近觀，思之欲嘔，只敢遠觀，看工作人員忙著處理，但如今已有半數馬桶不通，「花了上千萬卻這種效果，很扯」。縣府建設處說，其實千萬元預算共建4棟，先行部分驗收3棟僅為遊客、攤商應急使用，會再改進。

工程因包商嚴重落後半年，迄今問題不少，但施工問題僅是其一，設計讓民眾迷惘又是另一個問題。民眾在廁所外臭罵「這種設計浪費空間」，例如小便斗在廁間房內，不僅無法依「看到小便斗分清是男、女廁」，學童見到走道整排蕨類還反問媽媽，「是要尿在植物上嗎？」也因此使用者可有更大空間，小便斗數量卻少。

但也因為是性別友善廁所才無男女廁之分，讓民眾需一間間找，但現實考量為，該處街友多，以往也曾發生公廁偷窺案，民眾擔心，無法依「男性走進女廁」分辨是否有人存心不良，「要怎麼逮人？夜間照明又不足，女性安全可能受威脅」。這類問題其實在今年2月就有同志、性別團體建議，「應集中建造性別友善廁所，而非普建」。有遊客說，不知是否真的幫到跨性別者，但真的對生理男、女很不友善。建設處則說，一切都是依中央規定建造，方能取得9成補助。

一般民眾還不習慣性別友善廁所，加上設計特殊、令人迷惘。（記者劉人瑋攝）

廁間內的小便斗，許多民眾看不懂標示需一間間找。（記者劉人瑋攝）

走道的整排蕨類反而讓小學生直覺反應「莫非要尿在植物上」。（記者劉人瑋攝）

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