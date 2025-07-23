竹北市第一公墓今公告全面禁葬 2032年前完成遷葬

新竹縣竹北市公所今召開市務會議決議，竹北市第一公墓正式公告全面禁葬，預計於2032年前完成遷葬作業。（記者廖雪茹攝）

2025/07/23 16:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所今天下午召開市務會議，決議竹北市第一公墓正式公告全面禁葬，預計於2032年（民國121年）前完成遷葬作業。該公墓位於新竹縣政府積極推動的台灣知識經濟旗艦園區（簡稱台知園區，原璞玉計畫）範圍內，而竹縣府也甫於7月5日召開台知園區聽證前說明會，此決議被地方視為有助園區推動的重要進展。

竹北市公所表示，轄內共有6座公墓，自1992年到2021年間，已陸續完成5座公墓的全面或部分禁葬公告，僅剩第一公墓尚未列入。該墓區占地約3.4公頃，位處東興路旁，為市區重要交通幹道之一，周邊已逐步完成都市發展。

請繼續往下閱讀...

公所進一步說明，近年隨著環保意識提升，國人殯葬觀念也隨之轉變，土葬逐漸式微，火葬與環保葬成為主流。據統計，近3年第一公墓每年僅5件土葬申請，反映當前墓地使用率明顯與實際需求有所落差，且周邊環境日益改變與居民日增移入，民眾對於改善環境品質的呼聲也愈加殷切。

竹北市第一公墓禁葬計畫今日經竹北市公所市務會議通過後公告禁葬，預計2032年前完成遷葬作業。

新竹縣長楊文科將台知園區列為「五支箭」重要政策積極推動，竹北市第一公墓即位於園區範圍內，因遲無禁葬、遷葬相關計畫，楊文科今年4月21日曾特別在臉書貼文「請公所展現行動力」。

縣府產業發展處表示，對於台知園區案，內政部於2024年5月21日召開都委會第14次專案小組會議，因台知園區屬非都市計畫特定農業區變更，專案小組結論，依土地徵收條例規定，由目的事業主管機關的經濟部辦理聽證程序，完成聽證程序後送內政部都委會大會審議。

竹北市第一公墓位於新竹縣政府積極推動的台灣知識經濟旗艦園區範圍內。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法