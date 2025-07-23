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    友善草鴞標章 高屏新增8農友

    高雄4家知名餐廳廚師團隊，運用草鴞標章農產品入菜，端出色香味俱全的特色料理，讓保育從產地直送餐桌。（記者蘇福男攝）

    高雄4家知名餐廳廚師團隊，運用草鴞標章農產品入菜，端出色香味俱全的特色料理，讓保育從產地直送餐桌。（記者蘇福男攝）

    2025/07/23 16:13

    〔記者蘇福男／高雄報導〕全台草鴞數量不到500隻，林業保育署繼草鴞生態服務給付機制，今年4月再推出「友善草鴞標章」，林保署屏東分署今天頒發第二批標章給高屏地區8位農友，並以草鴞標章農產品為食材入菜，舉辦一場別開生面的「餐桌上的保育行動」餐會。

    林保署屏東分署和高雄、屏東縣市政府今天中午在高雄翰品酒店舉辦「友善草鴞標章成果發表」，頒發第二批標章給黃宣翡、卓惠碧、黃盟生、蔡青耘、吳禹宏、郭少鏞、巴錦楙和李長整等8位高屏地區農友，同時由4家知名餐廳廚師團隊，運用草鴞標章農產品入菜，端出特色料理，讓保育從產地直送餐桌。

    林保署屏東分署長楊瑞芬表示，草鴞是台灣第一級瀕臨絕種的貓頭鷹，也是台灣12種貓頭鷹唯一棲息在草生地，全台族群數量不到500隻，林保署透過草鴞生態服務給付制度和友善草鴞標章，鼓勵農民不使用除草劑、鼠藥、捕獸夾和鳥網耕作，今年4月誕生首批9位標章農友，今天再新增8位，影響農地已達上百公頃，林保署並傳來喜訊，今年濁水溪也有發現到草鴞蹤跡。

    高市農業局長姚志旺表示，生態農業已是國際趨勢，農友若能結合保育理念，不僅能提升農產品價值，更是契合生態系永續的國際發展目標，過程中尚需農政單位參與及積極鼓勵支持，他期盼未來有更多高雄在地餐廳能導入具保育精神的友善食材。

    今天的保育行動餐會，以草鴞標章農產品為核心，由高雄翰品酒店、美蔬齋Mei Shu Zhai、GIEN JIA挑食、龜時間goöod time 等知名餐飲單位共同設計，將生態保育融入日常飲食，菜單設計極具巧思，包括「草鴞田園蔬菜搭果香醋」、「構葉豆排襯紫玉米碳烤蔬菜檸檬豆乳美乃滋」、「草鴞農場微酵時蔬與煙燻紅甘魚」和「熱帶季風」等，餐廳主廚親自介紹餐點設計理念，農友也分享栽培的甘苦與小故事。

    保育行動餐會以草鴞標章農產品為核心，由知名餐廳廚師團隊設計極具巧思的菜單。（記者蘇福男攝）

    保育行動餐會以草鴞標章農產品為核心，由知名餐廳廚師團隊設計極具巧思的菜單。（記者蘇福男攝）

    林保署屏東分署今天頒發第二批友善草鴞標章給高屏地區8位農友。（記者蘇福男攝）

    林保署屏東分署今天頒發第二批友善草鴞標章給高屏地區8位農友。（記者蘇福男攝）

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