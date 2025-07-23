伊朗美女蘇珊當宣傳大使 台中糕豐會展現國際文化魅力

熱愛台灣的伊朗美女蘇珊教授，擔任糕豐會的宣傳行銷大使。（觀旅局提供）

2025/07/23 16:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府觀光旅遊局預計於9月13至14日，在台中市大安港媽祖文化園區舉行「2025台中國際糕豐會」（簡稱糕豐會），這場以融合國際文化的「打糕節慶習俗」為主的活動，今天（23日）在台中市文化資產園區舉辦宣傳會，以泰雅原住民打糯米、韓國傳統舞蹈，帶動貴賓大跳「打糕舞」，更邀請熱愛台灣的伊朗美女--蘇珊教授擔任宣傳行銷大使，並展出1.8米、寬1米、高0.8米，約1500塊太陽餅等材料製作的壽桃，名為「太陽餅龜壽桃」。

這場發表會中，現場呈現添妝、添運、添丁、添福四大主題，安排「阿聰師的糕餅主意」（收涎、平安餅製作體驗）、霧峰林家宮保第園區（台中百年茶點文化）、安貝斯釀酒故事館（品酒、釀酒體驗）、喜豐香1985（花生糖敲餅體驗）、鮮味珍（狀元糕製作體驗）、珈神咖啡（質感咖啡拉花體驗）、元明商店（太陽餅體驗）、小林煎餅（傳統餅乾烙印）、茶境天使（高山茶點體驗）、木匠兄妹木工房（福神磁鐵製作DIY）等業者參與，展現台中多元觀光產業活力！

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台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，今年糕豐會移師「大安港媽祖文化園區」，以添妝、添運、添丁、添福（壽）四大主軸，串聯糕點及在地美食，推動大甲、外埔、大安地區特色觀光。

台中市糕餅公會理事長紀旭東說，糕點在各國飲食文化上，不只是美味食物，更富有祝福、圓滿、團圓、喜慶等意涵；台灣與日本、韓國等國家，都有「打糕」習俗，意含著「勞動足食」。

任教於勤益科技大學的蘇珊教授說，他們國家跟台灣人民一樣，樸實、善良且喜歡和平，台灣與伊朗傳統文化有相似之處，她12年前即定居台中，這次擔任宣傳大使，將盡力推展海線觀光。

糕豐會呈現國際文化，圖為韓國傳統舞蹈。（觀旅局提供）

現場展出約1500塊太陽餅等材料製作的「太陽餅龜壽桃」。（觀旅局提供）

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