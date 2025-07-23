宜蘭420公頃高鐵特區都計案決標，力拚明年6月通過中央審議。（資料照）

2025/07/23 16:01

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕交通部鐵道局委託宜蘭縣政府辦理「宜蘭高鐵特定區都市計畫」，朝420公頃目標規劃，立法院交通委員會今天現勘特區範圍，宜蘭縣代理縣長林茂盛宣布都計案已順利於22日決標，預計年底提交縣都市計畫委員會，力拚明年6月通過內政部都委會審議。

高鐵延伸宜蘭案本月9日通過環評初審，地方接續關心特區範圍，受託辦理都市計畫案的宜蘭縣政府強調，時程進展均以最快速度進行，等同「爆速前進」；陳俊宇等多名立委，今天和交通委員會召委林國成至宜蘭考察，由鐵道局說明特區範圍及計畫推動情形。

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交通部政務次長伍勝園說，22日主持高鐵延伸宜蘭綜合規劃初審意見會議，針對環評專案小組所提意見，原則上都能處理，後續若通過大會，案子就能繼續向前走，對於高鐵宜蘭站前景及旅客人次相當看好。

鐵道局長楊正君說，宜蘭高鐵、台鐵將共構轉乘，針對特定區內的用地需求，因應宜蘭站的路線、車站與附屬設施用地及維修基地，定案約57公頃，另外針對地方發展需求的特區範圍，已委託宜蘭縣府進行都計案規劃，後續將交由縣、部都委會審議後才能確定。

林茂盛說，針對高鐵延伸宜蘭，縣府全力協助推動，也與鐵道局保持密切聯繫，高鐵宜蘭特區都計案22日剛決標，接續會與廠商簽約，並進行資料收集等作業，預計年底前提送縣都委會完成審議，原則上以明年6月通過部都委會的期程為目標。

立委陳俊宇說，高鐵建置對宜蘭發展至關重要，宜蘭對外交通的改善，更是提升花蓮、台東交通便利性的重要一環，若特區都計案審查順利，將符合民眾進駐更多產業及機關的期盼。

交通部鐵道局委託宜蘭縣政府辦理「宜蘭高鐵特定區都市計畫」，朝420公頃目標規劃，立法院交通委員會現勘特區範圍。（記者王峻祺攝）

交通部政務次長伍勝園（手持麥克風者）說明高鐵延伸宜蘭案進展。（記者王峻祺攝）

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