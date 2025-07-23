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    「竹節草」颱風最快今晚生成路徑曝光 恐與「范斯高」雙颱南北夾台

    原先位於呂宋島西部海面的熱帶低壓持續發展，最快今晚增強為颱風「竹節草」，預估未來將逆時針大迴轉，雙颱環伺台灣南北。（圖擷自中央氣象署）

    原先位於呂宋島西部海面的熱帶低壓持續發展，最快今晚增強為颱風「竹節草」，預估未來將逆時針大迴轉，雙颱環伺台灣南北。（圖擷自中央氣象署）

    2025/07/23 15:56

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕第7號颱風「范斯高」已於今（23日）上午生成，而原先位於呂宋島西部海面的熱帶低壓持續發展，最快今（24日）晚增強為第8號颱風「竹節草」（Co-may，越南提供），預估未來將逆時針大迴轉，雙颱環伺台灣南北。

    根據中央氣象署觀測顯示，熱帶低壓「TD11」今下午2點的位置在北緯18.4度，東經119.0度，即在南海，以每小時9公里速度，向西南進行，氣象署預測「TD11」在6小時內有發展為輕度颱風的趨勢；日本氣象廳也已經對其發布「烈風警報」（GW），若成颱將是今年第8號颱風「竹節草」。

    氣象署預估「竹節草」颱風生成後將逆時針大迴轉，通過呂宋島後，沿台灣東部外海北上；至於第7號颱風「范斯高」則在琉球南方，預估將在明後天通過台灣北部海面，雙颱互動值得關注。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這種多系統同時存在的環境，牽一髮而動全身，雖然颱風本體不強，但外圍環流或水氣，仍會帶來降雨，要持續關注變化。

    預估「竹節草」生成後路徑將逆時針大迴轉。（圖擷自中央氣象署）

    預估「竹節草」生成後路徑將逆時針大迴轉。（圖擷自中央氣象署）

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