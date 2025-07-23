記憶力驚人！店員秒答商品位置 網讚：不怕被AI淘汰

網友讚嘆，小北百貨店員的記憶力無法被AI取代。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

2025/07/23 20:56

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕AI技術進軍各個產業，讓不少上班族開始擔心飯碗不保。不過一名網友近日逛小北百貨時，連續詢問4樣商品的位置，沒想到店員竟全都秒答出來，清楚指出放在「幾樓、第幾排、第幾格」，讓原PO不禁直呼，「就算未來AI大軍統治世界，小北店員依舊會是活得很好的一批人」。

網友在社群平台Threads發文說，某天到小北百貨採買，一進門就開口詢問「有沒有香港轉台灣的插頭？」沒想到店員毫不遲疑，立刻回「在XX行」。原PO心想這已經不簡單了，於是又追問「那放肥皂的盤子呢？」結果店員依舊神速回應：「XX行靠右邊，有很多顏色可以挑」。

請繼續往下閱讀...

對此原PO決定繼續挑戰，接著問「那浴缸的塞子呢？」只見對方依舊神色自若，脫口而出，「二樓XX行，中間」原PO再加碼提問，「那購物用的大袋子呢？」店員照樣精準命中「就在門口」，一連串反應快到讓原PO不禁讚嘆，「我相信未來AI大軍統治人類，小北店員依舊是活得很好的一批人」。

貼文曝光後，引起網友熱議，「我想看早餐店阿姨VS小北百貨店員的記憶力大考驗」、「真的很猛，有的在貨架邊緣那一面也記得」、「建議小北百貨辦一個兒童營隊，訓練記憶力」、「五金百貨的店員記憶力都跟鬼一樣，還可以跟你說在哪一排的左邊或右邊，然後靠近上面還是靠近下面」、「五金行店員對店內商品位置的掌握程度真的很驚人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法