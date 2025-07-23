后里森林公園染褐根病影響 中市啟動宮脇式生態林復育法

建設局採用宮脇式生態林復育法，以高密度、混合式種植原生樹種。（建設局提供）

2025/07/23 15:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕后里森林公園樹木感染褐根病，台中市建設局宣佈啟動4年的生態復育工程，總經費約400萬元，採用國際知名生態學者宮脇昭提出的「宮脇式生態林復育法」，以高密度、混合式種植策略打造「生態樹島」方式種植原生樹種，已完成首批200株原生苗木栽植。

建設局長陳大田表示，后里台地過往以熱帶及亞熱帶常綠闊葉林為主，擁有豐富的原生物種與自然資源，此次特別邀請台灣山林復育協會執行專業復育作業，選用55種原生樹種進行生態重建，包括山香圓、山柿、車桑子等耐褐根病、生物多樣性的樹種，期透過復育工作，重現後里森林公園的原生林相，為動植物提供更完善的棲地與保護屏障。

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計畫採用「宮脇式生態林復育法」，以高密度、混合式種植策略打造「生態樹島」，促使不同樹種間自然競合，加速森林演替，這些樹島將隨時間自然擴展，成為原生物種的種源中心，也有助於恢復森林自然層次結構，提升碳吸存、水土保持與病蟲害防治效益，建立更具韌性的綠色環境。

計畫預計自今年推動至2029年，採分區方式逐年建置生態樹島，第一期將於園區北側停車場與步道間種植首批200株原生樹種，並以具抗褐根病性樹種進行修復，希震打造兼具生物多樣性、病蟲害防治與環境教育功能的城市森林。

建設局採用宮脇式生態林復育法，以高密度、混合式種植策略打造「生態樹島」方式種植原生樹種。（建設局提供）

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