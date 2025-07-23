馬公高中退休師謝聰明傳授書法 獲第20屆教育奉獻獎

謝聰明老師（左）贈送澎湖東吳校友會長高子鵬墨寶，祝賀接任天人菊扶輪社長。（記者劉禹慶攝）

2025/07/23 15:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公高中退休教師謝聰明退而不休，深入社團、學校、宗教團體及監獄任教，不僅傳授書法技藝，也透過書法練習淨化人心，維持社會正面能量發展，榮獲今年第20屆教育奉獻獎，名單公布後，馬公高中、澎湖東吳校友會表達與有榮焉。

謝聰明老師東吳中文系畢業，返鄉擔任中正國中國文科老師，先後擔任導師、教學組長，並運用晨間訓練學生桌球，午休時間指導學生書法與國樂吹管樂器，後轉職國立馬公高中國文教師兼美術班書法課、書法社團指導老師；先後擔任導師、訓育組長、學務主任兼夜補校校務主任6年。總計任教職31年6個月，2006年2月1日退休。

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1994年馬公高中經教育部指定為「加強高級中學人文及社會學科教育發展計畫—書法」專案補助學校，擔任研究工作策畫執行者及書法社團指導老師，籌畫設立書法教學研究教室、成立學生書法社團，推展書法教育。

退休後，曾受聘澎湖縣文化局書法班、馬公國中書法社團、澎湖慈濟靜思兒童書法班等指導老師。也榮膺澎湖縣西瀛吟社和澎湖縣書法學會各兩任理事長，服務社會。近20年的退休生涯，依舊為教育奉獻心力，持續擔任馬公高中美術班書法課兼課教師、馬公高中墨齋書法社指導老師，又受聘擔任澎湖縣中興國小書法社、中正國中書法社、佛光山海天佛剎書法班、馬公市樂齡學習中心書法班、澎湖監獄書法班、澎湖監獄寫作班等指導老師。

謝聰明老師培育英才無數，在馬公高中退而不休，繼續指導書法社團。（馬公高中提供）

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