范斯高颱風生成恐雨彈開炸 國家公園署：出遊前做好3件事

國家公園署呼籲，「出門在外，天氣未定，行程靈活應變才是關鍵」，除備妥裝備外，氣象資訊與風險評估也應列為重要預備項目。（資料照）

2025/07/23 15:12

〔記者黃宜靜／台北報導〕暑假正是出遊旺季，也是熱帶系統活躍高峰，根據中央氣象署最新氣象資訊，第7號颱風「范斯高」今（23日）上午生成，預計外圍環流在週四、週五對台影響最為明顯；國家公園署提醒民眾，「出門在外，天氣未定，行程靈活應變才是關鍵」，無論是登山健行或海邊戲水，除備妥裝備外，氣象資訊與風險評估也應列為重要預備項目。

國家公園署說明，台灣山區常受午後熱對流與突發降雨影響，容易引發落石、坍方或土石流等災害；濱海地區則因風浪變化快速，潛藏暴潮、長浪等風險，若輕忽天氣變化、錯估風險，可能造成安全威脅。

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國家公園署說明，各國家公園管理處已密切關注氣象變化，並預作災防應變準備，若中央氣象署發布颱風警報，國家公園將視氣象狀況管制登山活動，亦會視海象插設警示旗幟管制水上活動。

國家公園署提醒，每次出遊前，務必查詢中央氣象署與各園區官方公告，並檢視自身與同行者的體能與裝備。面對不穩定天候，務必延期、靈活調整行程。「旅行可以重來，生命不能重啟」，在享受美景與冒險的同時，守住安全底線。

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