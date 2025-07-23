大手攜小手 外來種銀合歡變樂器、椅子

位在左鎮老街的左曜山生USR計畫團隊，展示以銀合歡製作而成的樂器等作品。（記者劉婉君攝）

2025/07/23 15:25

〔記者劉婉君／台南報導〕南台科技大學USR「左曜山生－創意生活加值計畫2.0」，攜手左鎮國中，以危害本土生態的外來種植物銀合歡為主要素材，加工製作成實用的手作木椅或樂器。

南台左曜山生USR計畫團隊於3月先與菜寮溪產業觀光協會、傳家奇木、風從山來等在地協力單位合作，採集銀合歡，再進行晾曬、剝皮、剖木、整材等處理，暑假期間再由南台科技大學創新產品設計系老師劉大琦、Bee3D&動手作之工作坊許瑞鋒及2位產設系學生擔任小助教，帶領國中學生從認識線鋸、砂輪機、車床等專業器具開始，製作椅面及椅腳。切割、導圓角、穿孔、榫接、砂磨等，再運用傘繩編織椅面，一步步完成手作木椅。

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參與的學生說，第一次學會使用這麼多木工工具，自己做出1張椅子和1支笛子，很有成就感。

另外，Before Watt瓦特以前訂製所的創辦人江靖傑，也與學生分享研究樂器創作的經驗與技巧，並與劉大琦、許瑞鋒共同指導學生以銀合歡創作出獨一無二的木笛子，感受到自然素材與聲音之間的連結。

南台科大左曜山生USR計畫團隊攜手左鎮國中及協作單位，帶領學生以銀合歡手作木椅及笛子。（左曜山生USR計畫團隊提供）

南台科大左曜山生USR計畫團隊攜手左鎮國中及協作單位，帶領學生以銀合歡手作木椅及笛子。（左曜山生USR計畫團隊提供）

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