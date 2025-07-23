重振竹筍王國之名 古坑「饗筍宴」限量百桌開搶

古坑竹筍節推出饗筍宴，期望讓古坑竹筍王國、竹筍美味風華再現。（記者黃淑莉攝）

2025/07/23 15:02

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣古坑鄉的竹筍在丹娜絲颱風中受創嚴重，為了支持農民及振興地方產業，古坑鄉公所與大埔社區共同辦理古坑竹筍節，將在8月9日、10日及24日登場，並與劍湖山渡假大飯店推出「饗筍宴」，以竹筍為主要食材，即日起開放訂桌，限量100桌。

古坑鄉公所今（23）日召開2025古坑竹筍節記者會，喜歡吃竹筍的古坑鄉長林慧如親自示範烹煮鮮筍排骨湯，她說，煮麻竹筍要冷水時把筍片放入鍋，大火煮滾再小火燉煮1小時，湯跟竹筍不苦又好喝。棋盤村長王國勝、大埔社區理事長張和賢現場PK剝筍殼及削筍。

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古坑鄉公所指出，今年竹筍節以「珍珍筍饗宴、款款咖啡香、古坑情味濃」為主題，與劍湖山渡假大飯店及大埔社區推出竹筍料理，菜色有筍干東坡肉、竹香飯、竹筍麵、鮮筍排骨湯、大埔筍仔包等，一桌10道6000元，8月9日及10日在劍湖山飯店開桌，每天限量50桌。

古坑公所說，除饗筍宴，8月24日在古坑大埔北極殿，有竹筍DIY與農產品展售，包括剝筍比賽、醬筍手作體驗、闖關遊戲集章換禮等。

林慧如指出，竹筍曾是古坑重要產業之一，為農民奠下豐厚經濟基礎，因成本、人力漸漸勢微，現全鄉仍種植2000多公頃麻竹筍，這幾年古坑的社區、公所、縣府及農業部大力推廣竹筍，還有大埔社區年青人願意回來承接，期盼透過各方合作讓古坑竹筍王國、竹筍美味風華再現。

大埔筍仔包。（記者黃淑莉攝）

筍干東坡肉。（記者黃淑莉攝）

竹筍麵。（記者黃淑莉攝）

古坑鄉長林慧如示範料理鮮筍排骨湯。（記者黃淑莉攝）

古坑棋盤村長王國勝、大埔社區理事長張和賢示範剝筍及削筍。（記者黃淑莉攝）

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