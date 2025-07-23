雙流園區推蝙蝠保育 DIY夜行者棲地守護生態

雙流國家森林遊樂區積極保護蝙蝠生態」。（圖由雙流國家森林遊樂區提供）

2025/07/23 16:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕為讓民眾更認識蝙蝠在生態系中的關鍵角色，林業及自然保育署屏東分署聯手黃金蝙蝠生態館，在雙流國家森林遊樂區舉辦「蝙蝠屋DIY及蝙蝠監測工作坊」。活動由黃金蝙蝠生態館館長張恒嘉帶領台灣永續聯盟團隊，深入淺出講解蝙蝠種類、習性與保育現況，吸引眾多學員熱情參與。現場不僅傳授專業知識，還帶領學員親手打造蝙蝠屋，盼實踐棲地保護，持續守護這群夜行者的家園。

蝙蝠是全球唯一能飛行的哺乳動物，靠昆蟲、果實、花粉為生，既是天然的害蟲剋星，又助植物授粉與種子傳播，堪稱生態系的無名英雄。然而，棲地破壞與農藥、殺蟲劑的廣泛使用，讓蝙蝠生存空間日漸萎縮，族群數量持續下滑。黃金蝙蝠生態館多年來投入蝙蝠屋研發遍布全台。雙流國家森林遊樂區內也設置3款蝙蝠屋，成功吸引東亞家蝠、台灣管鼻蝠等物種棲息，展現保育成效。

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包括林業保育署同仁、自然教育中心教師及國家森林志工在專業課程中深入了解蝙蝠的生態價值，強化保育意識。張恒嘉強調，蝙蝠屋不僅提供棲息空間，更象徵人與自然和諧共存的努力，盼透過實作讓保育理念落地生根。

學員們表示，未來將把所學融入解說與教學，推廣正確的蝙蝠保育觀念，讓更多人認識這群神祕生物的重要性。屏東分署也承諾持續與黃金蝙蝠生態館合作，擴大保育行動，守護雙流園區內蝙蝠與自然的多樣性。

雙流國家森林遊樂區舉辦「蝙蝠屋DIY及蝙蝠監測工作坊」。（圖由雙流國家森林遊樂區提供）

雙流國家森林遊樂區製作蝙蝠屋。（圖由雙流國家森林遊樂區提供）

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