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    雞蛋產地報價僵持 農業部：盼雙方有效溝通

    對於蛋價報價，農業部表示希望產銷雙方有共識。（資料照）

    對於蛋價報價，農業部表示希望產銷雙方有共識。（資料照）

    2025/07/23 15:19

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中華民國養雞協會宣布，最快2週內將由該協會對外統一公布雞蛋產地價定價，並採每日報價，北市蛋商公會則指此模式將是球員兼裁判，直批該模式不合理，農業部則表示希望產銷雙方有效溝通，不支持蛋價漲跌都由單方面決定、缺少協商機制。

    過去都由蛋商公會對外報雞蛋的產地價與批發價，其中台北市為雞蛋最大消費地，北市蛋商公會在雞蛋報價具有較大影響力，今年以來雞蛋產地價每台斤都在30元以下，加上春節紅盤價長達17天等，引起蛋農不滿，養雞協會副理事長林漢章表示，2週內雞蛋產地價將改由養雞協會統一對外報價，比照現行土雞、肉雞模式採逐日報價。

    北市蛋商公會理事長林天來則表示，農產品報價不可球員兼裁判，並且養雞協會根本不懂市況與市場，認為報價要回歸市場機制。

    農業部畜牧司對此回應，支持產銷雙方有效的溝通，不支持雞蛋價格漲跌都由單方面決定，缺少協商的機制，針對養雞協會打算將雞蛋產地價格比照現行白肉雞、土雞報價模式，由養雞協會自行對外報導雞蛋產地價格，只要產銷雙方都有共識，該部都會予以尊重。

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