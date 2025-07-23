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    屏東夏日狂歡祭冰宮出現黃牛票 縣府籲民眾勿轉售以免觸法

    屏東夏日狂歡祭冰宮索票辦法，改為一人最多領2張票。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏東夏日狂歡祭冰宮索票辦法，改為一人最多領2張票。（資料照，記者羅欣貞攝）

    2025/07/23 14:50

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕目前正在屏東縣民公園舉辦的「屏東夏日狂歡祭」，首度推出「童話冰宮」，讓民眾在炎熱南國體驗零下10度C的清涼大受歡迎，因需索票入場，天天大排長龍，沒想到剛開幕不到一週竟出現黃牛票，屏東縣政府除感謝民眾熱情支持，為避免索票亂象，主辦單位將改為一人至多索取2張票，並將請警方協助加強巡場稽查，如經查獲轉售票券，將依據社維法相關規定裁處。

    夏日狂歡祭邁入第4年，今年五大主題包括「童話冰宮」、「甜蜜の森」、「狂歡遊樂園」、「夏日遊園派對嘉年華」及「主題特色賣店」，最大亮點是童話冰宮，13米長的冰雕溜滑梯、晶瑩剔透的冰屋與冰雕迷宮等，立即擄獲大小朋友的心。

    夏日狂歡祭活動設施全部免費，冰宮為維持品質，採索票限額入場，除週三活動修整日外，週日至週四開放10梯次，週五週六增加至12梯次，每梯次50人，一天分二個時段開放索票。

    傳播暨國際事務處指出，最初為方便民眾索票可一家同樂，冰宮設定一人最多可領4張票，不料有心人鑽漏洞，出動多人領票後私下兜售，不僅對遵守規矩的民眾不公平，也讓縣府美意遭到誤解及扭曲。經緊急研議調整冰宮索票辦法，改為一人最多領2張票，週五、六、日每梯次人數也開放增加至80人。

    縣府將加強巡場稽查，如查獲兜售黃牛票，將移請警方依據違反「社會秩序維護法」第64條規定「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，可處3日以下拘留或新台幣1.8萬元以下罰鍰。

    屏東夏日狂歡祭冰宮受歡迎，民眾大排長龍索票。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏東夏日狂歡祭冰宮受歡迎，民眾大排長龍索票。（資料照，記者羅欣貞攝）

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