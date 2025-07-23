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    養雞協會欲主導蛋產 北市蛋商公會批：「哪有自己養雞、自己報價」

    養雞協會宣布2週內雞蛋產地價將由該協會對外公告，北市蛋商公會批是球員兼裁判。（資料照）

    養雞協會宣布2週內雞蛋產地價將由該協會對外公告，北市蛋商公會批是球員兼裁判。（資料照）

    2025/07/23 14:31

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中華民國養雞協會宣布通過決議成立督導委員會，最快2週內公告雞蛋產地價，並採每日報價公告模式，終結過去50年由蛋商主導蛋價現象，北市蛋商公會今（23日）表示，農產品報價從未曾聽聞球員兼裁判，由養雞協會主導報價不合理，要回歸市場機制。

    過去都由蛋商公會對外報雞蛋的產地價與批發價，但今年以來雞蛋產地價每台斤都在30元以下，加上春節紅盤價長達17天等，引起蛋農不滿，養雞協會副理事長林漢章表示，隨雞蛋包銷制（不論蛋農生產多少雞蛋，蛋商一律收購）名存實亡，加上雞蛋每台斤成本為23.5元，以及蛋價都是批發先漲、產地先跌等，2週內雞蛋產地價將改由養雞協會統一對外報價。

    北市蛋商公會理事長林天來表示，「哪有自己養雞、自己報價。」他指出，市場價格不是蛋農說了算，還必須衡量市場買氣與消費者接受度，如果漫天喊價，現在喊雞蛋成本一台斤是23.5元，下次會不會就出來喊雞蛋成本是一台斤100元，「市場會接受這樣的價格嗎？他們（指養雞協會）懂市場嗎？」

    林天來指出，如果蛋農認為蛋商利潤高，蛋農隨時可跨行轉蛋商，若蛋農認為早餐店加1顆蛋要15元不合理，蛋農也可以自己開早餐店，「實際上利潤就是很薄，很多蛋商是全家投入不外請員工，才有利潤。」

    至於包銷制度是否名存實亡？林天來直言包銷制度還是存在，蛋商會全數收購蛋農生產雞蛋，若養雞協會要報價，那養雞協會應全數收購雞蛋並存放倉庫，林天來表示，蛋價報價還是要回歸市場機制，不可能是由養雞協會單方面決定。

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