管控空氣品質 彰化縣97場所掛「好寶寶貼紙」

取得空品標章可張貼在醒目處。（環保局提供）

2025/07/23 14:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕為讓民眾在室內也能呼吸到乾淨空氣，彰化縣從2023年起推動「室內空氣品質自主管理標章」，只要空品檢測合格，即可取得標章並張貼於室內醒目位置，供民眾辨識，如同一張象徵安全空氣的「好寶寶貼紙」。首年申請數不多，縣府去年起加強輔導，獲得標章的場所增至49處，今年更成長近一倍，達97處。

彰化縣環保局指出，民眾多數時間待在室內，但空氣中的二氧化碳、懸浮微粒（PM2.5）、甲醛、揮發性有機物（VOCs）等污染物，長期暴露恐引發過敏或呼吸道疾病，對嬰幼兒發展、長者健康尤其不利。這項管理標章沒有罰則，只能鼓勵業者跟進。環保局優先輔導托嬰中心、幼兒園、產後護理之家、養護中心等敏弱族群常出入的場所，並從今年起配合衛福部「住宿式機構感染管制措施強化與獎勵計畫」，將該標章納入評核項目。

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全縣已有97處取得標章，包含69處獲「優良級」、28處為「良好級」。其中產後護理之家取得率高達75%。

目前可申請標章的場所共19類，除社福機構、幼兒園、醫療院所外，還包括圖書館、金融機構、運動中心、大眾運輸站點等。各類場域依其特性訂有不同檢測項目，例如烹飪空間須監控一氧化碳、PM10等，托嬰中心、產後護理之家則需加驗細菌含量。

業者自主管理檢測室內空氣品質，守護大家的健康。（環保局提供）

彰化縣環保局人員操作儀器檢測室內空氣品質，進行「自主管理標章」審核作業。（環保局提供）

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