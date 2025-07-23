為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    六福村與韓國愛寶樂園簽署MOU合作推動白犀牛保育

    六福村是台灣最大的白犀牛繁育基地。（六福村提供）

    六福村是台灣最大的白犀牛繁育基地。（六福村提供）

    2025/07/23 14:11

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣六福村主題遊樂園偕同莊福文教基金會前往韓國參訪，並與韓國愛寶樂園（EverLand）正式簽署合作備忘錄（MOU），攜手展開跨國保育計畫；六福村表示，首波合作將進行白犀牛物種交換，期透過跨國配對與基因多樣化管理，強化族群的血緣豐富性與健康穩定性，為白犀牛的永續生存奠定基礎。

    六福村表示，這次簽署合作備忘錄，聚焦於雙方在「瀕危動物保育研究」、「物種交換機制」以及「動物福祉提升」三大面向的深度交流。首波合作將進行白犀牛物種交換，雙方也針對白犀牛照護經驗進行深度座談，從硬體飼養設施、醫療照護設備，到動物日常行為觀察紀錄等實務操作層面，全面討論。

    六福村也分享多年來在亞洲物種保育領域的經驗與成就，特別是過去透過莊福文教基金會成功將白犀牛「艾瑪」遠嫁日本東武動物園，創下亞洲跨國犀牛交流的典範，也讓園方在此次韓國合作中更具備實務經驗與專業基礎。

    六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融表示，保育不該有國界，跨國合作將成為動物永續的重要推動力量。期待透過這次與愛寶樂園的合作，不僅提升雙邊動物福祉，也能在保育教育、科研推進與民眾意識培養方面，共同開創新的可能。

    愛寶樂園動物園園長鐘大衛表示，園方對六福村的專業與用心表達高度肯定，期許雙方能在未來持續擴大合作領域，不只侷限於白犀牛，更涵蓋多種瀕危物種的照護與復育。#

    六福旅遊集團總裁暨莊福文（右）與韓國愛寶樂園動物園園長鐘大衛（右）代表雙方簽署MOU，攜手合作推動白犀牛保育。（六福村提供）

    六福旅遊集團總裁暨莊福文（右）與韓國愛寶樂園動物園園長鐘大衛（右）代表雙方簽署MOU，攜手合作推動白犀牛保育。（六福村提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播