六福村與韓國愛寶樂園簽署MOU合作推動白犀牛保育

六福村是台灣最大的白犀牛繁育基地。（六福村提供）

2025/07/23 14:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣六福村主題遊樂園偕同莊福文教基金會前往韓國參訪，並與韓國愛寶樂園（EverLand）正式簽署合作備忘錄（MOU），攜手展開跨國保育計畫；六福村表示，首波合作將進行白犀牛物種交換，期透過跨國配對與基因多樣化管理，強化族群的血緣豐富性與健康穩定性，為白犀牛的永續生存奠定基礎。

六福村表示，這次簽署合作備忘錄，聚焦於雙方在「瀕危動物保育研究」、「物種交換機制」以及「動物福祉提升」三大面向的深度交流。首波合作將進行白犀牛物種交換，雙方也針對白犀牛照護經驗進行深度座談，從硬體飼養設施、醫療照護設備，到動物日常行為觀察紀錄等實務操作層面，全面討論。

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六福村也分享多年來在亞洲物種保育領域的經驗與成就，特別是過去透過莊福文教基金會成功將白犀牛「艾瑪」遠嫁日本東武動物園，創下亞洲跨國犀牛交流的典範，也讓園方在此次韓國合作中更具備實務經驗與專業基礎。

六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融表示，保育不該有國界，跨國合作將成為動物永續的重要推動力量。期待透過這次與愛寶樂園的合作，不僅提升雙邊動物福祉，也能在保育教育、科研推進與民眾意識培養方面，共同開創新的可能。

愛寶樂園動物園園長鐘大衛表示，園方對六福村的專業與用心表達高度肯定，期許雙方能在未來持續擴大合作領域，不只侷限於白犀牛，更涵蓋多種瀕危物種的照護與復育。#

六福旅遊集團總裁暨莊福文（右）與韓國愛寶樂園動物園園長鐘大衛（右）代表雙方簽署MOU，攜手合作推動白犀牛保育。（六福村提供）

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