苗縣學校光電球場爛尾案，9校重啟。圖為竹南國中重新標租後畫面。（葉忠倫提供）

2025/07/23 14:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員葉忠倫於去年11月縣議會總質詢時，踢爆苗栗縣共有11所學校與民間廠商簽約，興建光電球場，發生工程進度延宕，讓原本立意良善的建設反而損壞學校師生權益。苗縣府教育處表示，最新進度共有9校重啟標案，頭份國中、啟新國中則不繼續辦理。

苗縣府教育處表示，之前11所學校包括頭份國中、啟新國中、竹南國中、照南國中、大西國中、苑裡國小、文山國小、建中國小、銅鑼國小、大埔國小與中興國小，其中頭份國中因興建校舍、啟新國中評估後無需求不再辦理，其他9校自行進行標案，不再像之前由同一所廠商得標進行工程案。

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葉忠倫表示，光電球場為在既有的風雨球場頂端設置太陽能板，屬於較單純的工程案，除了提供學生遮風避雨的運動空間，也能結合綠能，豈料工程案自2022年8月間簽約後延宕，以竹南國中為例，之前未完工場地所飛揚的塵土甚至影響學生吃營養午餐，影響學生權益、校園安全等等。

葉忠倫揭露此事後，苗縣府教育處組成專案小組協助各校。縣府教育處表示，之前的廠商終止契約、學校也陸續收回工程案校地，大部分學校重新標租後陸續由廠商得標，縣府會持續關心並協助各校。

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