常發生不當停車 台鐵：出包司機員重測適性「沒通過就調職」

台鐵公司要求列車司機員採兩段式進站，避免不當停車。圖為普悠瑪號列車進站示意圖，非當事列車。（記者吳亮儀攝）

2025/07/23 13:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年台鐵已發生8起不當停車事件，列車高速進站造成停車位置超過上車處。台鐵公司說明，若之後再有司機員發生類似狀況，需重新接受適性測驗，受測後若沒通過，就調動至其它職務。

因應多起列車停車不當事件，台鐵公司日前開檢討會，會中總經理馮輝昇提出，列車進站停車應採「兩段式」方式，日後若在發生成停車位置不當情事，當事人需重新接受適性測驗。

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「兩段式減速停車」是指列車進站減速流程區分二階段，第一階段是列車進站前，司機員先將列車降低於適當可控速度，通常在時速60公里以下，等列車進車站後再開始第二階段對準停車位置停車減速流程，降低列車停在月台外的機率。台鐵公司說明，先前已通令要求採二段式減速進站。

至於適性測驗是一種判斷受試人員是否適合從事駕駛工作的一種測驗方式，台鐵公司已經委請航空醫學中心辦理，其內容包含反應力、注意力以及移動預感等操作訓練。據指出，台鐵公司也決定，若肇事的司機員未通過測驗就不能繼續擔任司機，台鐵公司將安排未通過測驗的司機員到機務類崗位，負責相關檢修工作。

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