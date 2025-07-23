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    南市噪音擾民9大熱區 導入AI取締已開罰201萬元

    南市環保局加強部署聲音照相科技執法設備，並導入AI機車噪音辨識系統取締。（圖由南市環保局提供）

    南市環保局加強部署聲音照相科技執法設備，並導入AI機車噪音辨識系統取締。（圖由南市環保局提供）

    2025/07/23 13:56

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局依據民眾陳情熱區及「寧靜專案」資料，列出9大噪音擾民熱區，包括永康、東區、南區、北區、安平、新營、仁德、新化、白河區等行政區重要路段，加強部署聲音照相科技執法設備，並導入AI機車噪音辨識系統取締。環保局統計，AI系統自2024年啟用至今，已取締776輛噪音車，裁罰金額累計達201萬7500元。

    南市環保局表示，為有效遏止改裝車輛製造高噪音擾民，南市府自2023年起積極增設聲音照相科技執法設備，預計今年底前建置至58套。同時也與雲林科技大學合作，導入AI機車噪音辨識系統，輔助人工判別，大幅減輕人力負擔，提高稽查效率與準確率。噪音車檢舉件數已從2022年每月平均105件，下降至2024年每月68件，減幅達34.9%。

    環保局表示，自今年起，若警方或監理單位查獲車輛改裝排氣管未依法登記，現場即可裁罰900至1800元，市府各局處將通力合作，透過多元稽查手段遏止違規車輛上路，還給市民安靜生活環境。

    環保局長許仁澤說，已完成登記的合法改裝管車輛，行駛於道路時仍須遵守噪音管制標準，違者將依法裁罰1800至3600元；若涉及隨意更換排氣管或危險駕駛等行為，最高可處3萬元罰鍰。

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