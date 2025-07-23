丹娜絲重創台南農漁畜業 賴惠員要求補助政策全面升級

丹娜絲颱風重創台南溪北農漁畜產業，立委賴惠員今與相關單位勘察白河嘉得牧場與新營榮國畜牧場災後損害。（賴惠員服務處提供）

2025/07/23 13:41

〔記者王涵平／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南溪北農漁畜產業，立委賴惠員今與相關單位勘察白河嘉得牧場與新營榮國畜牧場災後損害，並召開災後重建與中央協調座談會，建立跨部會行動機制，加速溪北重建腳步。

座談會邀集財政部等中央機關代表以及南市副市長葉澤山與相關局處，對於風災造成溪北「農業斷鏈」及農、漁、畜業低復原動能危機，產業代表紛紛直言，現行制度補助不足、流程繁瑣猶如災後二次傷害。賴惠員強調，災後每一天都是重建關鍵，中央不能再用例行制度應對非常狀態。

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賴惠員要求農業部兩週內明確回覆是否增列「室內養殖設施」、「水處理系統」、「農用機械」、「防災備援設施」等補助項目，並要儘速訂定畜禽舍「全倒與半倒」分類標準。針對多區反映石綿瓦拆除無所依，要求農業部會同環境部啟動專案協助。

高價值農業如蘭花、洋香瓜、絲瓜等生產設施，損失嚴重但卻無對應補助政策而難以復建，成為農民最大壓力。賴惠員指出，蝴蝶蘭身為高資本品項，現行每坪救助僅60元，與實際損失落差甚鉅。請農業部檢討項目分類標準，將蝴蝶蘭自「蘭科植物」獨立立案，調高災損補助金額。

財務方面，蘭花協會與畜牧業者普遍反映，申貸門檻嚴苛，農企業無擔保品又無法整併新舊貸，導致資金銜接困難。賴惠員要求財政部與金管會協調政策性金融機構，推動3項鬆綁措施，提升「農信保」擔保成數至9成以上、新貸免息年限由1年延長至兩年、納入新舊貸整併機制。

丹娜絲颱風重創台南溪北農漁畜產業，立委賴惠員今與相關單位勘察白河嘉得牧場與新營榮國畜牧場災後損害。（賴惠員服務處提供）

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