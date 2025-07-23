87歲嬤飛行初體驗！機上巧遇白沙屯媽祖 「秒合掌」原因超暖

曹賴紅金阿嬤第一次搭飛機，看到螢幕播著白沙屯媽祖進香紀錄片，竟當成真的媽祖在眼前，立刻合掌祈願旅途平安。（民眾提供）

2025/07/23 14:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕「感謝媽祖婆保佑，讓我可以出國旅遊！」彰化87歲的曹賴紅金阿嬤，人生第一次搭飛機，沒想到才剛起飛，就對著座椅螢幕雙手合十、誠心拜拜，讓孫子一家人忍不住笑中帶淚。原來，螢幕正播著白沙屯媽祖進香紀錄片，虔誠的阿嬤一看到神轎現身，立刻當成真的媽祖在眼前，合掌祈願旅途平安。

拍下這溫馨一幕的是彰化大同國中老師曹宇程，他首次帶全家人自助旅行到富國島，挑戰8天7夜出國自由行，對一家人來說，能陪著87歲的阿嬤踏出台灣，實現她人生首次出國的夢想，是這趟旅程最重要的意義。

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曹宇程說，星宇航空得知阿嬤行動不便，特別安排第一排寬敞座位，為了不讓阿嬤無聊，他打開機上娛樂系統，竟發現裡頭有白沙屯媽祖的進香紀錄片，沒想到畫面一播，阿嬤立刻拜了起來，還說「感謝媽祖婆保佑這次出門平安順利，圓了我一輩子的夢」。

他將影片分享網路引起熱議，網友紛紛留言：「「超可愛的阿嬤，媽祖一定會保佑阿嬤健康百歲」、「阿嬤很虔誠」、「想到我阿公在電視看到媽祖也會一直拜」，還有人說「我坐飛機遇亂流也會拜媽祖，超有共鳴」。

阿嬤不只可愛虔誠，還是名副其實的「芭樂達人」。曹宇程笑說，阿嬤種的芭樂又大又甜，曾拿下評鑑比賽獎項，還經營臉書粉專「員林紅金嬤芭樂園」，粉絲數甚至比他還多，是真正的網紅阿嬤。

曹賴紅金阿嬤搭飛機看到白沙屯影片，趕緊對著座椅螢幕雙手合十、誠心拜拜。（民眾提供）

曹賴紅金阿嬤首次出國不管語言通不通，到處跟外國人交際握手，成為旅行開心果。（民眾提供）

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