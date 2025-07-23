獨家》蛋商主導50年產地價告終 養雞協會宣布2週內接手報價

中華民國養雞協會表示，最快2週內雞蛋產地價報價將不再由蛋商公會決定，而將改由該協會報價。（資料照）

2025/07/23 13:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕中華民國養雞協會不滿產地價與批發價差每台斤達9.5元，並且都是批發先漲、產地先跌，養雞協會今（23）日宣布，已通過決議成立督導委員會，最快2週內就會由養雞協會公告雞蛋產地價，並採每日報價公告模式，終結過去50年由蛋商主導蛋價現象。

國內雞蛋採用包銷制，也就是不論蛋農生產多少蛋，蛋商都要收受，也因此過去雞蛋產地價與批發價價格決定，蛋商有較大話語權，隨國內雞蛋最大市場在台北，台北市蛋商公會有更大影響力，近年雞蛋產地價與批發價維持每台斤9.5元價差，隨今年雞蛋產地價每台斤幾乎都在30元以下，價格較前兩年缺蛋時下滑，引起蛋農不滿。

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養雞協會副理事長林漢章表示，蛋農的雞蛋統統都被蛋商運走，因此是否缺蛋或堵蛋（雞蛋堆在蛋商倉庫裡），都是聽蛋商片面之詞，認為北市蛋商公會的報價不透明，加上包銷制度名存實亡，包含有些蛋商看到雞蛋品質不好或各種理由就沒收蛋，還有今年春節長達17天的紅盤價（年節期間雞蛋收購價會再低於平日產地價，蛋農折讓價差給蛋商，形同給蛋商春節「紅包」），以及蛋價長期都是批發先漲、產地先跌，都讓蛋農承受損失，因始決定拿回產地報價權。

林漢章進一步說明，養雞協會將成立蛋價督導委員會，未來全台主要雞蛋生產的十五個區域都會每天呈報雞蛋產量、是否缺蛋或剩蛋給各區的召集人，之後會由養雞協會彙整資訊逐日統一報價，該報價模式將比照現在的土雞、肉雞報價方式，養雞協會將可掌握第一手資訊，也會讓市況更透明，最快2週內就建置報價機制與架構。

林漢章表示，過去蛋農跟蛋商報價都有默契，如今會決定要收回產地價報價，就是因為蛋商從今年起都將雞蛋產地價壓得太低；他指出，目前雞蛋一台斤成本約23.5元，認為應該要反映成本，被問及蛋商是否會接受新的報價制度，他指出短期可能會有混亂，但蛋農跟蛋商都要生活，蛋商若沒有雞蛋販售也無法存活，未來雞蛋產地價報價制度就是會由養雞協會統一公布方向處理。

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