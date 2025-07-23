珍珠海岸國際音樂節8/29~8/31登場 韓國人氣團體KARD來台演唱

桃園市長張善政說明「珍珠海岸國際音樂節」的卡司。（記者謝武雄攝）

2025/07/23 12:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕為發展海岸線觀光，桃園市政府提出「珍珠海岸計畫」，獲交通部觀光署4.9億元補助，除各項硬體建設外，8月29至31日在竹圍漁港舉行的「珍珠海岸國際音樂節」，除邀請動力火車、Matzka、宇宙人、玖壹壹等國內知名樂團外，還有韓國人氣團體KARD，另考量桃園新住民、移工人數眾多，也邀請「印尼小王子」ArdhitoPramono和越南創作歌手MINH（明）。

市長張善政今主持市政會議時提到，台灣海岸觀光最成功的包含南部墾丁、東北角海岸，背後都有成功的軟體活動，因此這次「珍珠海岸國際音樂節」，主辦單位費盡心思安排的歌手極盡代表性，讓活動更國際化，也更貼近桃園多元共融的城市特色。

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他也提到，桃園是「國門之都」，也是台灣最靠近世界的城市，這場音樂節定位為「距離世界最近的音樂節」，因此邀請韓國、印尼、越南歌手；音樂節也將整合桃園各類型音樂活動，讓更多不同風格、不同族群的表演者有更大的舞台。

包含文化局「鐵玫瑰熱音賞」決賽、原民局的「LALAI原民音樂人才PK大賽」也將共同舉辦，而歷屆歌唱比賽的得獎者，也會納入音樂節卡司陣容，另市府也串聯各局處的資源，結合「三對三籃球賽」、「美食市集」等豐富活動，讓音樂節不只是聽音樂、看表演，更是1場最有桃園味的夏日嘉年華。

「珍珠海岸國際音樂節」的卡司相當豐富。（圖由觀光旅遊局提供）

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