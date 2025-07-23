嘉縣番路鄉風災後拚觀光 攜手新銳導演8月開拍宣傳短片

番路鄉長蕭博勝（左）與新銳導演郭嘉豪（右）將合作拍攝觀光宣傳影片。（圖由番路鄉公所提供）

2025/07/23 12:50

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉被稱為「柿子故鄉」，丹娜絲颱風造成柿子災損逾7成，其餘還有上千件農損正進行天然災害救助申報。番路鄉公所風災過後拚觀光，與作品甫入選斯洛伐克藝術電影節的新銳導演郭嘉豪攜手合作，將在番路鄉如牛埔仔愛情大草原、仁義潭等景點取景，拍攝有故事劇情的短片，推廣番路鄉自然風景與在地故事，預計8月起開拍、10月前公開播映，為「番路柿子節」、「嘉有喜柿路跑」等活動宣傳行銷。

番路鄉長蕭博勝22日與郭嘉豪洽談合作細節，敲定共同展開結合文化與觀光的影像合作案。蕭博勝說，此次丹娜絲風災重創嘉義，公所受理農損救助案件約1000件，房屋屋頂毀損分為輕度、重度，合計40餘戶，符合政府「丹娜絲颱風民宅災損協助方案」條件者協助申請，未達政府補助條件者，近日包含旅北同鄉會、扶輪社等慈善團體援助，希望儘速協助災民、農友恢復家園、農園。

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蕭博勝說，郭嘉豪是充滿創意與企圖心的青年導演，臨場應變能力強，且成熟、有擔當，6月以電影短片「人」，入選第31屆斯洛伐克藝術電影節（IFF Art Film Košice）獲肯定。此次是公所首次拍攝觀光宣傳影片，進度如果順利，預計8月中旬開拍，9月中旬完成影片，10月「番路柿子節」前播映，期望透過影像傳遞地方特色，吸引旅客與電影創作者深入探索，為地方注入更多發展能量。

番路鄉公所首次拍攝觀光宣傳片，鄉長蕭博勝（左）、導演郭嘉豪（右）昨見面洽談拍片細節。（圖由番路鄉公所提供）

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