修法新增淨零碳排相關規定 新北25日起辦理TOD三階都計公展30天

新北市城鄉發展局辦理「變更新北市捷運及鐵路場站周邊地區細部計畫土地使用分區管制要點（第三階段）」案，修法新增淨零碳排相關規定。（新北市城鄉局提供）

2025/07/23 12:50

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市城鄉發展局辦理「變更新北市捷運及鐵路場站周邊地區細部計畫土地使用分區管制要點（第三階段）」案，修法新增淨零碳排相關規定，25日起辦理新北市TOD第三階段都市計畫公開展覽30天，為讓民眾更清楚了解此次都市計畫調整內容，將於28日起，於涉及捷運場站所在地區公所進行公展說明會。

城鄉局長黃國峰說，配合捷運汐東線開工、三鶯線通車及滾動式檢討，這次新增9處適用場站，增加適用面積約305.81公頃，並於28日起於板橋、土城、樹林、泰山、新莊、永和、中和、淡水、三重、蘆洲、汐止、新店、三峽、鶯歌等行政區，陸續辦理14場公開展覽說明會。

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城鄉局指出，「淨零碳排」是新北重要治理目標，修法納入相關淨零義務規定，申請案件應取得低碳建築標示與建築能效標示等，並增訂商業區頂蓋型沿街步道式開放空間相關規定，符合要件設置者，可免計入建築面積、總樓地板面積及容積樓地板面積。

城鄉局補充，各場公展說明會場次資訊及相關內容，可參閱各公所都市計畫公告欄，或上新北市城鄉發展局網站查詢。

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