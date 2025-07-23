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    飼主實習體驗日 北市動保處找虎斑狗「洛神」當助教

    人見人愛的虎斑狗狗「洛神」是「飼主實習生」小助教。（記者孫唯容攝）

    人見人愛的虎斑狗狗「洛神」是「飼主實習生」小助教。（記者孫唯容攝）

    2025/07/23 12:48

    〔記者孫唯容／台北報導〕想養毛小孩嗎？先來體驗「飼主實習生」！台北市動物保護處今年再度推出飼主實習體驗日活動，將在7月27日（星期日）、8月30日（星期六）上午10時舉辦，活動結合闖關遊戲、導覽解說及訓犬課程，邀請民眾零距離接觸收容動物，了解認養流程，並安排親人的虎斑狗狗「洛神」將擔任活動助教，每場次名額限量20人，即起開始報名。

    動保處表示，去（113）年首度推出「飼主實習生」體驗日，廣受民眾熱烈迴響，今年活動趁暑假期間，再度規劃2場次在台北市動物之家中繼園區，活動時間為7月27日、8月30日。

    動保處說明，活動將透過三大主題關卡蒐集9枚通關印章，民眾完成所有關卡還能兌換限量福袋，去年最受歡迎的任務，就是與收容所人氣狗狗互動闖關，一起拍照留念。這次活動還特別安排專人導覽認識動物之家與動物認養流程，並由動物行為訓練師講解狗狗的肢體語言與互動技巧，親人又懂事的待認養虎斑狗狗「洛神」將擔任這次的活動助教，想認養動物或跟狗狗近距離接觸的準飼主，別錯過這次機會。

    動保處表示，民眾只要2人同行，可以在活動前一日透過動物之家櫃檯或專線（02-87913254）預約申請「動物認養便民服務計程車」服務，動保處提供於捷運南港展覽館站、捷運南港站及捷運東湖站至動物之家雙向免費交通接駁。

    參加「飼主實習生」可獲得限量禮品。（記者孫唯容攝）

    參加「飼主實習生」可獲得限量禮品。（記者孫唯容攝）

    去年「飼主實習生」體驗日場場報名額滿。（記者孫唯容攝）

    去年「飼主實習生」體驗日場場報名額滿。（記者孫唯容攝）

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