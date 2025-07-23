屏縣推動5大系統污水下水道建設 籲民眾踴躍配合接管施工

屏東市六塊厝水資中心空拍照 。（屏東縣政府提供）

2025/07/23 12:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕提升整體水環境品質，屏東縣政府水利處向中央爭取經費推動「公共污水下水道系統」建設，全縣已有屏東市、恆春鎮、內埔鄉、東港鎮與潮州鎮等五大系統獲中央核定興辦，縣府籲鄉親踴躍配合接管施工。

水利處長江國豐今（23）日說明五大系統進度指出，屏東市、恆春鎮與內埔鄉的水資源回收中心已營運，並進入用戶接管階段；東港鎮水資中心第一期新建工程也已於今（114）年完工，進入驗收程序；潮州鎮水資中心積極興建中；東港與潮州第一標用戶接管工程更已於本（7）月完成發包。

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因應屏市近年來發展快速成長所帶來的污水處理需求，縣府也啟動污水下水道系統擴大整併建設規劃，將尚未開辦接管的五大新興聚落，包括崇蘭潭墘、海豐、瑞光香揚、新生及高鐵特定區等納入。

水利處表示，依中央核定的「屏東市污水下水道系統第四期實施計畫」內容，含污水管線約21.8公里，預計接管戶數1萬0620戶，總經費約19億餘元。萬丹因距離水資中心較遠，規劃納入第五期計畫。

高鐵特定區現已完成發包並施工中，崇蘭潭墘區接管工程也已完成發包；海豐與瑞光香揚地區細部設計中，長治與麟洛則進入基本設計階段。

水利處說明，除建置水資中心，污水下水道系統要發揮功能，關鍵仍在落實「用戶接管工程」。現崇蘭潭墘區域污水管線與用戶接管工程已發包，開工前將召開住戶說明會。也請民眾在配合接管施工時一併廢除化糞池，建構完整的「全套式污水處理」機制。

化糞池廢除及用戶接管全套施工。（屏東縣政府提供）

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