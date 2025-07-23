風災16天嘉南通訊仍不穩 綠委要求本週修復

民進黨立委林俊憲、郭國文今舉行記者會，要求國家通訊傳播委員會（NCC）及數位發展部應督促業者，於本週完成台南、嘉義地區災後訊號修復。（林俊憲國會辦公室提供）

2025/07/23 12:14

〔記者謝君臨／台北報導〕丹娜絲颱風侵襲台灣西南部，對嘉南地區造成嚴重災情。儘管電力在災後第16天已全面恢復，但台南七股、佳里及嘉義布袋等地通訊仍斷斷續續、網路不穩，有線電視也未全數恢復。為此，民進黨立委林俊憲、郭國文今舉行記者會，要求國家通訊傳播委員會（NCC）及數位發展部應督促業者，於本週完成台南、嘉義地區災後訊號修復。

林俊憲指出，此次風災凸顯台灣通訊體系的脆弱，民眾無法對外聯繫、也無法獲取正確資訊，且延誤救災，政府及相關業者應徹底檢討，拿出具體改善措施。他呼籲，NCC與數發部應提出未來通訊韌性的改善規劃，並輔導電信業者及有線電視業者同步升級，推動光纜地下化，真正提高台灣通訊體系的抗災能力。

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郭國文表示，他九日找NCC、數發部與三大電信業者至七股會勘後，就要求業者協調低軌衛星車前來支援，但各家業者都只有10台，根本無法覆蓋尚未完全復原的災區，要求數發部協助業者增加衛星車數量。他說，台南還有許多地方雖然有訊號，但上網速率仍非常緩慢，NCC卻因為「行動基地台全數修復」而不再關注業者修復狀況，要求NCC提出全面恢復以往水準的時程表。

此外，郭國文也提及，地方有里長反應，災後有許多電線散落在災區，但災民無法辨別這電線是屬於台電、中華電信、遠傳或台灣大哥大，導致難以通報相關業者，因此希望業者可以主動巡視電線倒塌區域，協助辨識並清除殘留通訊設備，降低災區風險。

最後，林俊憲、郭國文共同要求NCC及數發部應督促業者於本週完成台南、嘉義地區災後訊號修復，並編列預算強化通訊韌性。另外，針對受災戶，三大電信業者也應提出方案協助，並從寬認定，以協助受災地區居民儘速恢復正常生活與通信服務。

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