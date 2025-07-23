南市父親節表揚名單出爐 陳性良守護罕病兒、百歲人瑞鄭登賀獲選

新市區百歲人瑞鄭登賀獲選南市今年「晶鑽爸爸」。（南市社會局提供）

2025/07/23 12:17

〔記者蔡文居／台南報導〕為表揚守護家庭、無私奉獻的爸爸，台南市「114年父親節感恩表揚活動」，將於8月3日在民治市政中心南瀛堂舉辦，由市長黃偉哲親自頒獎表揚，共有52位父親代表獲選，其中，百歲人瑞鄭登賀獲選「晶鑽爸爸」，為獲選者中最年長者。陳性良獨力扶養罕病及極重度身障兒子，一人扮演好父親與母親的雙重角色，獲選自強爸爸。

南市社會局表示，今年獲選的52位父親代表分別是由各區公所、原住民族事務委員會、家扶中心及身障團體選拔推薦。名單如下：

請繼續往下閱讀...

一、勇者爸爸：戴文淵、楊知興、­­­蔡恂道、蘇金石、邱榮祥、林輝王、南市聲暉協進會─吳勝昌。

二、大樹爸爸：吳嘉慶、黃裕隆、吳文雄。

三、原住民Ama（阿瑪/爸爸）：方明勝、林誠信。

四、自強爸爸：陳性良。

五、晶鑽爸爸：南區─郭進澎、北門─侯銘惠、官田─林昆隆、龍崎─余明智、鹽水─蔡中堂、安南區─黃登圍、蕭國財、將軍─洪錦漳、新市─鄭登賀、後壁─林天如、佳里所─林發、七股─呂永松、東山─林振隆、安平─紀義鐘、關廟─郭福明、南化─呂世榮、學甲─王炳輝、左鎮─標勝寶、中西─鐘俊賢、楠西─簡光輝、六甲─林朕古、麻豆─石村城、大內─楊宗成、歸仁─蔡慶賢、新營─黃德弘、柳營─何老份、新化─黃文炫、北區─鄭泰男、西港─郭慶賢、東區─吳中華、白河─曾丁改、仁德─黃進成、永康─劉清源、王坤南、下營─陳瑞山、山上─陳順接、玉井─陳坤生、安定─洪福田、善化─陳順章。

陳性良獨力扶養罕病及極重度身障兒子，一人扮演好父親與母親的雙重角色，獲選自強爸爸。（南市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法