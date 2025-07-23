谷關七雄將設雙向人員流量計數器 有效掌握登山健行承載量

人流計數器設置於登山口，利用紅外線偵測統計使用人數。（林業署提供）

2025/07/23 12:27

〔記者歐素美／台中報導〕民眾透過步道親近山林的需求與日俱增，為有效掌握登山健行人數並加強步道資源管理，台灣山盟公益協會協同歐律有限公司捐贈3組「雙向人員流量計數器」給林業及自然保育署台中分署，目前裝設在白毛山步道、東卯山步道及唐麻丹山步道，未來並將擴大裝設在谷關七雄的各步道上。

林業及自然保育署台中分署表示，台灣山盟公益協會協同歐律有限公司捐贈3組「雙向人員流量計數器」，設置在谷關七雄中的白毛山步道、東卯山步道及唐麻丹山步道（松鶴登山口），本月17日已啟用。

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林業保育署台中分署指出，民眾透過步道親近山林的需求與日俱增，為有效掌握登山健行人數並加強步道資源管理，透過計數器能精準蒐集自然步道人流資料，以了解各步道環境的承載量，作為制訂自然步道管理策略及提供學術研究參考，進而提升步道品質及使用者更良好的自然步道體驗。

「雙向人員流量計數器」透過紅外線偵測蒐集進出步道人流、使用高峰時段等數據，為全面蒐集谷關七雄登山人數資料，台灣山盟公益協會並將於今年11月底前整合其他企業或民間團體再捐贈7組人流計數器，以裝設在谷關七雄的各步道或入口，以精確掌握人流，提供使用時段、步道乘載量等更多有效的資訊，以確保登山安全，保護步道和周邊生態環境，避免過度使用造成的損害。

台中分署表示，透過這次的公私合作，為谷關七雄步道的維護管理注入全新動能，也期待有更多NGO團體能加入維護自然步道行列。

登山民眾通過人流計數器。（林業署提供）

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