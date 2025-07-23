玉山國家公園與企業合作山屋能源升級 未來陰天供電不中斷

內政部國家公園署玉山國家公園管理處與大東電業廠股份有限公司，簽署「玉山國家公園山屋既有微電網升級合作備忘錄」。（記者黃宜靜攝）

2025/07/23 12:03

〔記者黃宜靜／台北報導〕山屋是登山者在高山的庇護所，為提升玉山國家公園山域服務品質與促進登山安全，內政部國家公園署玉山國家公園管理處今（23）日與大東電業廠公司簽署「玉山國家公園山屋既有微電網升級合作備忘錄」（MOU），共同推動山屋能源的系統升級，預計8月25日施作，5天能完工，升級後預計能儲存10度電，就算是陰天也能儲蓄供電，電力可供給10天以上。

國家公園署長王成機表示，山屋是登山者在高山環境中的重要庇護所，可以引導山友走既定的路線、減少環境干擾，對生態保育有重要意義。山屋長期仰賴太陽能供應照明、通訊等基本需求，位置多處偏遠，設備維護及更換困難，所需經費龐大。目前國家公園中共有40個山屋，目前有近30個山屋配有太陽能光電系統，不過隨時間過去，太陽能光電系統及儲能設備陸續出現老化，使用效能降低。

請繼續往下閱讀...

王成機指出，此次大東電、東電綠能公司提供設備技術與施工等，支持玉山國家公園山屋設施進行改善，首波行動將先針對瓦拉米山屋進行太陽能光電設備更新，導入微電網特點的光儲整合系統，設備效能提升3倍，可於日照不足或夜間穩定供電，有助於強化山屋能源自主能力，預計8月25日施作，約5天完工。

東電綠能股份有限公司執行長林美伶指出，此次更新的鋰電池儲能設備預計可儲存10度電，每度電約可供60名山友充電或60碗泡麵，就算是陰天也能儲蓄供電，電力可供給10天以上。此外，光電板也採用全黑模式，以減少生態影響。

玉山國家公園管理處處長盧淑妃表示，此次設備升級不只是合作備忘錄，而是一個起點，透過企業合作模式，有助於登山安全提升。

此次合作備忘錄，將先針對瓦拉米山屋進行太陽能光電設備更新，導入微電網特點的光儲整合系統。（國家公園署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法