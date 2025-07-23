范斯高、11W南北夾擊台灣 雙熱帶系統互動路徑變數曝

熱帶系統「11W」與「范斯高」互動可能出現回馬槍路徑，雙系統構成的低壓帶籠罩台灣上空，密切追蹤。（圖擷自台灣颱風論壇｜天氣特急）

2025/07/23 12:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第7號颱風「范斯高」今（23日）上午生成，預估週五（25日）接近北部海面，對台灣直接衝擊程度較低，不過台灣南方還有一個熱帶系統「11W」發展，不排除也有機會增強為颱風，與「范斯高」互動可能出現回馬槍路徑，雙系統構成的低壓帶籠罩台灣上空，應密切追蹤。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「范斯高」生成後，將與巴士海峽的低氣壓「11W」產生互動，雙系統共舞環伺台灣，值得觀察。

請繼續往下閱讀...

「范斯高」目前位於日本琉球東南方海域，在北方太平洋高壓強勢導引下，將迅速朝西北轉西北西移動，預估明（24日）晚穿越日本那霸與宮古島之間海域，週五將抵達台灣北部外海。依目前資料研判，范斯高強度增強有限，屆時可能已減弱為熱帶性低氣壓，對台灣直接衝擊程度較低。

而熱帶低壓「11W」路徑變數較大，「11W」目前位於呂宋島西北方近海，今明往西移動短暫進入南海，預估有小幅增強的空間，甚至成為颱風。「11W」進入南海後，將與范斯高颱風產生交互作用，路徑有兩種可能性：一是重返巴士海峽，朝台灣東部外海前進，強度可能維持熱帶性低氣壓或輕度颱風規模，距離台灣較近。

另外一種是回頭穿越菲律賓呂宋島，強度減弱，並朝日本琉球南方海域移動，影響台灣相對輕微。

預估明後兩天受「范斯高」外圍水氣影響，北部及宜蘭地區將有短暫雷陣雨，可能伴隨間歇性大雨及沿海強陣風，尤其山區應留意持續性大雨。全日天氣不穩定；其他地區為多雲到晴，午後仍有局部雷陣雨。

週六（26日）「范斯高」減弱為普通低壓，「11W」掠過台灣東部外海，雙系統構成的低壓帶持續籠罩台灣上空。在西南風環境下，水氣充足，台灣各地皆容易出現雷陣雨，天氣狀況將非常不穩定。特別是北台灣地區可能出現大雨，南部地區週末起也容易下雨，戶外活動務必備妥雨具或規劃雨備方案。

????

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法