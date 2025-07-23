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    長榮航空與台塑簽MOU 5年供逾2萬噸永續航空燃油

    長榮航空宣布與台塑石化公司簽署MOU，2026年起鎖定五年內超過2萬噸永續航空燃油的供應能量。（圖由長榮航空提供）

    長榮航空宣布與台塑石化公司簽署MOU，2026年起鎖定五年內超過2萬噸永續航空燃油的供應能量。（圖由長榮航空提供）

    2025/07/23 12:17

    〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），鎖定自2026年起5年內超過2萬噸永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel，SAF）的供應能量，永續航空燃油相較傳統航空燃油可平均減少約80%碳排放，預期可帶來至少5萬噸的減碳效益。

    長榮航空總經理孫嘉明表示，永續發展不僅是企業責任，更是航空產業未來的核心競爭力。透過使用永續航空燃油、減少機上一次性塑膠用品以及與價值鏈夥伴合作推動綠運輸計畫，逐步達成長榮航空對環境保護與社會責任的承諾，期盼每次飛行都能朝向更低碳的未來邁進。

    台塑石化公司總經理林克彥表示，台塑石化面對全球氣候變遷與碳中和壓力，積極投入永續航空燃油的研發與量產技術，採用與現有航空燃油共煉（co-processing）製程技術，不僅減少碳排放，還能與既有的油品相容使用，大幅降低轉型門檻，此舉可為航空公司帶來具有競爭力的低碳選擇，更展現台塑石化在能源轉型過程中的責任與承諾。

    響應全球減碳趨勢，長榮航空承諾2050年達成淨零碳排目標，今年4月23日起於國內主要機場開始使用由台塑石化公司自產的永續航空燃油，減低商務旅行及貨物運送的碳排放，也支持在地供應商，並與企業客戶、貨運代理商合作響應綠運輸計畫。長榮航空其他節能減碳專案，包括機隊汰舊換新、優化航路規劃以減少油耗、引進創新節油技術AeroSHARK等。

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