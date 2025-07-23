蛋農不滿北市蛋商公會訂價 理事長林天來：若不合理蛋雞怎越養越多

國內北部與中部的雞蛋批發價與產地價由北市蛋商公會對外發布與決定，養雞協會對蛋價訂定有意見，雙方僵持。（資料照）

2025/07/23 12:06

〔記者楊媛婷／台北報導〕近期雞蛋在一週內每斤連漲6元，北市蛋商公會宣布雞蛋產銷趨於平穩，本週蛋價平盤，卻引起養雞協會不滿，認為應有再往上調漲3元空間，也批產地、批發價差達9.5元不合理，北市蛋商公會理事長林天來直言，若蛋價訂定不合理，「怎麼蛋雞越養越多？」

我國雞蛋長期採包銷制，也就是不論蛋農生產多少雞蛋，全數都由蛋商收購，因國內雞蛋最大消費地就在台北，北市蛋商公會向來有雞蛋產地價與批發價較大決定權，養雞協會副理事長林漢章曾表示，蛋農不滿雞蛋產地價與批發價的價差達9.5元，也認為雞蛋價格是批發先漲、產地先跌不合理，認為對蛋農的收益有損，有意未來雞蛋產地價報價將由養雞協會決議。

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林天來則批蛋農根本不了解實際市況，指出蛋價的決定非他理事長個人意見，而是蛋商們依照市況決定，他指出，如果雞蛋銷售暢旺，理應每個蛋商的倉庫中都不會看到有剩蛋，很多時候蛋價會調降，就是因為蛋商的倉庫已經被雞蛋堆到爆炸，「堆到攏講無路」，才決定透過降價希望促進買氣。

至於養雞協會批評蛋價都是批發先漲、產地先跌，以及產地價與批發價的價差達9.5元，林天來更爆氣表示，這是因為蛋商都會全數跟蛋農收蛋，會批發先漲、產地先跌是因為蛋商也要彌補部分的價差損失，另外雞蛋產地價與批發價價差9.5元並非在他任內才施行，而是前理事長高傳謨在任期間就是這樣定價，而之所以會有這個定價是要計入運輸司機薪資、卡車折舊費用、油錢。

林天來分析，因為許多蛋雞場都是在小條的產業道路，因此都要先用小台的發財車載蛋後再轉較大台的3.5噸貨車，計入雞蛋的折損等，這中間的成本每台斤就約3元，之後再由3.5噸貨車載到各行口，而一台3.5噸的卡車目前車價約150萬元，通常行駛6年就要報廢，還要再請司機載運，因為司機現在沒開出月薪5萬元以上的薪資，根本找不到人，加上須週休二日符合勞基法，每個月光運輸人事成本就是7萬元起跳，又計入油錢、每月停車費3千元，合計每台斤成本就5元，主張目前產地價與批發價差9.5元合理。

林天來表示，所有農產品中就雞蛋的產銷最透明，他也說絕對不怕公平會來查，也批養雞協會若認為蛋價不合理，「那為什麼你們蛋雞越養越多？請問你們是賣銅賣鐵來養雞嗎？」林天來說，就因為他主持的蛋價合理公道，因此北市蛋商公會已決議繼續由他連任理事長。

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