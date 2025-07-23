新北規劃BOT建置板橋醫療園區 用地既有停車塔等建物將報議會拆除

新北市府規劃以興建營運移轉（BOT）方式興建「板橋醫療園區」。圖為新北市衛生局。（記者黃子暘攝）

2025/07/23 11:34

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府規劃以興建營運移轉（BOT）方式興建「板橋醫療園區」，該案9日已經完成第一次招商，9月進入甄審階段。市府衛生局長陳潤秋今（23）日在市政會議上提報「板橋醫療園區BOT案預定地既有建物報廢拆除案」，將拆除用地既有的衛生局、新埔立體停車塔、聯合醫院板橋院區等7筆建物，經市政會議審議通過，將報請市議會審議。

陳潤秋指出，此案報拆範圍板橋醫療園區預定地上的新埔立體停車塔、衛生局第一與第二行政大樓、板橋區衛生所、聯合醫院板橋院區與圖書室、聯醫廢水處理廠。

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陳潤秋說，為增加板橋區與鄰近區域的醫療保健照護資源，市府採BOT方式興建板橋醫療園區，該案第一次招商作業已經在9日截止，因此案涉及中大市政，衛生局按照市府財產報廢相關規定先行完成既有建物報程序，以利後續招商完成後，辦理用地現況點交給民間機構進行拆除、興建。

衛生局表示，板橋醫療園區施工期間，停車空間替代方案應以至少提供附近160席停車位為原則，後續採行保留新埔立體停車場部分或全部停車的方式，將由得標廠商進行規劃辦理；報拆案待議會同意後才完成法定報廢程序，依據「新北市板橋醫療園區興建營運移轉案」投資契約書規定，於板醫案與民間機構完成簽約程序後，用地點交給民間機構，由民間機構辦理拆除。

板橋醫療園區規劃興建地下4層、地上14層建築物，面積約1.43公頃，規劃籌設急性一般病床499床的大型區域級教學醫院，提供24小時急診醫療服務（包含兒科緊急醫療），以及內科、外科、婦科、兒科及兒童早期療育等科別。

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