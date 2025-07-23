「元老級」員工離職遭館長直播公審！深夜IG吐心聲曝爭執原因

館長陳之漢的健身房元老級員工「大胖」（圖右），近日從原工作的成吉思汗健身房離職。（擷取自館長成吉思汗YT直播）

2025/07/23 16:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕館長陳之漢的健身房元老級員工、高級主管「大胖」，近日從原工作的成吉思汗健身房離職，不料他因繼續申請該健身房會員資格而爆出後續風波。館長昨（22）日特別直播談及此事，指控大胖前一陣子支持大罷免，害他被對方的一堆粉絲灌爆，還抖出大胖過去做了「一堆壞事」。對此，大胖也在IG限時動態回應，針對館長指控一一回應。

據了解，大胖為成吉思汗健身房元老級人物，位居高位。過去曾爆發性騷擾爭議，獲館長力挺。近日他突然在IG上發布限時動態，發出他已填寫離職單的照片，引發外界討論，不少網友發現，館長當初元老級員工，似乎已經一個接著一個離開了他。

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不過，大胖離職後，又繼續申請成吉思汗會員資格，並與過去的學員一同訓練。館方認為他在進行擅自利用場地進行營利授課的「黑私教」活動，因此取消他的會員資格並退費，進而引爆本次爭議。

對此，館長昨日臨時加開直播痛罵大胖，直播總時長超過1小時。館長表示，大胖在成吉思汗時，自己待他愛若至親，他細數，自己在公司不賺錢的情況下開高薪給他，養了他們好多年、送上百萬豪車給他開，業績很爛也沒有苛責，甚至只是要大胖製作表單，填寫自己教學科目他都做不到，還找人幫他做，這樣還領20幾萬高薪。

館長表示，下面一堆教練都在抱怨大胖，一大堆人被大胖逼走，還有一個櫃台妹妹，因為大胖一個不爽就叫她「明天不要來了」而爆哭，一堆事情，導致大胖兩年前被降職，當時公司所有主管都要大胖走或降職，這些他都忍了，若要他講大胖過去的事情，他三天三夜都講不完。

館長透露，大胖離職的原因是他被降職之後，館長顧念他有家人要養，保留了9萬元底薪給他，請他繼續教場館的員工健力，但後來沒人要上，才改為要大胖一個月得上100堂課，而大胖就此提出離職。

館長接著痛批，大胖離職時，自己還告訴他，未來有困難都可以找自己。沒想到，6月底離職後，大胖7月就回來辦會員資格，開團課、開1對1的私教，「這就是你報答我的方式？」在直播中，館長並多次要大胖來和自己對質。

昨日館長直播過後，大胖在IG發限時動態「是不是什麼話都先講先贏？」接著他一一回應館長指控。他表示，自己沒有政治立場，連投票都沒去投。被退會籍，他沒有爭議也接受，更沒有煽動底下學生去鬧。而他確實不會電腦、不會填表單，但是不代表他領薪水沒做事，場地規劃、器材的維修定位以及組裝、節省開銷，都是他在做的。

至於館長強調的送車給他，大胖則表示，那輛車叫做「公司配車」，三年就收回去了，「我也感謝前公司給我機會開名車，但不要再說公司送我車子了我不懂珍惜。」

大胖強調，自己沒有帶團進去訓練，那些人都是會員，有幾個是在外面找他上課的學生，還有一些是會員號召一起來訓練的，他也沒收任何費用。最後他說，如果今天他直播反擊館長，才是真的背骨，「公開審判11年員工，我再次承受了。」

大胖深夜在IG吐心聲。（取自IG）

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