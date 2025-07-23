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    推偏鄉教育用愛支持特殊生 嘉縣莊新國、林君萍獲師鐸獎

    嘉義縣黎明國小校長莊新國（左）及新港國小老師林君萍（右）獲得今年教育部師鐸獎榮譽。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣黎明國小校長莊新國（左）及新港國小老師林君萍（右）獲得今年教育部師鐸獎榮譽。（圖由嘉義縣政府提供）

    2025/07/23 11:11

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣黎明國小校長莊新國在山區推動偏鄉與原住民教育多年，甚至募款幫助弱勢孩子求學，新港國小老師林君萍用愛支持特殊生，「接住每一位孩子」，日前雙雙獲得今年教育部師鐸獎榮譽。

    縣府教育處長李美華日前代表縣長翁章梁貼紅榜慶賀，感謝莊新國與林君萍為教育的付出；李美華說，莊新國深耕教育36年，領導創新教學與跨域課程，展現改革行動力獲肯定；林君萍從事教職21年，以溫柔堅定的姿態走在教育的第一線，支持特殊生，引導普通生成為理解與包容的同伴。

    莊新國曾任教於極偏遠的達邦國小里佳分校，2006年新設幼兒園，面對家長無力負擔學費的困境，主動安撫並承諾協助籌措經費，讓部落孩子得以接受學前教育；他多年來向外界募款，成功協助多位弱勢學生完成學業，許多孩子如今已就讀大學，感謝他當年的幫助；莊新國說，秉持「教育無他，唯愛與榜樣」的信念，任校長22年間持續帶領團隊投入改革，獲獎視為新的起點，盼未來能繼續陪伴更多孩子。

    林君萍任教21年，長期支持特殊生，她曾協助一名中度自閉症學生小咩，入學時常自傷、攻擊他人，臉上滿是傷痕；林君萍與學校團隊為小咩打造友善環境，堅持以正向行為支持策略陪伴孩子，從掃地、學習到建立日常節奏，最終讓小咩不再需要戴防護帽，甚至能安靜閱讀。小咩母親感動表示，看到孩子的改變，再辛苦都值得。

    林君萍表示，師鐸獎是對特殊教育的肯定，也感謝普通班老師對融合教育的接納與實踐，並感恩歷任校長與家人支持，她相信「有愛、有心，就有方法」，未來也會持續站在教育第一線，接住每一位孩子。

    嘉義縣黎明國小校長莊新國長期推動偏鄉教育。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣黎明國小校長莊新國長期推動偏鄉教育。（圖由嘉義縣政府提供）

    新港國小老師林君萍（左4）獲得師鐸獎。（圖由嘉義縣政府提供）

    新港國小老師林君萍（左4）獲得師鐸獎。（圖由嘉義縣政府提供）

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