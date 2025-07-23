范斯高颱風來了！週四、週五最近 氣象署：發警報機率低

降雨預報趨勢示意圖。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/23 10:53

〔記者林志怡／台北報導〕今年第7號颱風范斯高今（23）日早上生成！中央氣象署指出，范斯高颱風預計週四至週五間最接近台灣，屆時北台灣需注意較大雨勢，其他地區午後雷陣雨也將更明顯，週六大罷免投票日的天氣則視颱風減弱與遠離情況而定，但就目前預報路徑來說，發布相關警報機率較低。

氣象署氣象預報中心技正林秉煜說明，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今日上午8時增強為范斯高颱風，預計持續往西北方向、朝琉球南方海面前進，並於週四下半天至週五最接近台灣，並於週五抵達台灣北方海面及東海南部近海，後續向西移動過程中，強度可能逐漸減弱，並移入中國大陸。

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對於范斯高後續影響，林秉煜表示，週四、週五颱風相對接近台灣時，北台灣需注意較明顯降雨，週六則重點觀察颱風減弱速度，依據目前的預報路徑，發布相關警報機率較低，但若減弱速度較慢、路徑偏南，可能對馬祖地區發布警報。

林秉煜指出，今日台灣附近雲量較少，但受偏東風影響，竹苗地區有局部36度以上高溫出現，且桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後嘉義以南地區有局部大雨，入夜後雨勢將逐漸趨緩。

週四、週五因颱風接近，基隆北海岸、北部地區需注意局部大雨，中南部地區中午過後午後雷陣雨也較明顯，有局部較大雨勢；週六、週日颱風逐漸遠離並減弱，台灣周邊轉為偏西風、西南風的環境，一直到下週二前都受到低壓帶影響，天氣相對不穩定，各地需注意局部較大雨勢。

此外，林秉煜提醒，今日嘉義以南受到天文大潮，潮位相對較高，西南沿海、台南高雄屏東、東北沿海漲潮時注意積淹水情況，另週四至週五基隆北海岸可能有較明顯雨勢，漲潮時需注意局部積淹水情況。

林秉煜也提到，目前南海至菲律賓東方海面屬季風低壓範圍，環境有利於低壓系統發展，除范斯高颱風外，菲律賓、呂宋島西北側也有一處低氣壓發展，未來仍有機會出現其他颱風。

今日預報趨勢示意圖。（圖為中央氣象署提供）

降雨預報趨勢示意圖。（圖為中央氣象署提供）

浪高觀測。（圖為中央氣象署提供）

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