天文大潮又逢滿潮 高雄旗津海水倒灌積水2小時後消退

今天天文大潮逢滿潮，高雄旗津中洲三路高科大旗津校區體育館前兩側側溝冒水。（民眾提供）

2025/07/23 10:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今天適逢天文大潮，又是當天滿潮，潮高比預期大，旗津區發生海水倒灌，水利局新設閘門及抽水機提前於滿潮前2小時操作應變，僅部分地勢低窪道路積水5至10公分，整體大約2小時後消退，不影響人車通行。氣象署預估會有3至4天，提醒民眾留意。

南部22至27日適逢天文大潮，今天5時54分又是當日滿潮，旗津區今天清晨6時出現海水倒灌，水利局新設閘門及抽水機提前於滿潮前2小時開始操作抽水應變，僅部分地勢低窪道路出現積水5至10公分，並有海浪越堤造成部分積水。

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包括大關路北側63、65號前側溝冒水、中洲三路高科大旗津校區體育館前兩側側溝冒水，及旗津輪渡站南側、漁港堤岸有缺口，僅影響鄰近堤岸步道，通行道路未出現積水。

整體道路積水2小時後消退，不影響人車通行，水利局改善工程發揮功能，大幅減少積淹水面積，這次部分低窪地區積水將納入後續改善計畫，持續精進改善作為。

今天天文大潮逢滿潮，高雄旗津中洲三路高科大旗津校區體育館前兩側側溝冒水。（民眾提供）

今天天文大潮逢滿潮，高雄旗津輪渡站南側、漁港堤岸有缺口，僅影響鄰近堤岸步道，通行道路未出現積水。（民眾提供）

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