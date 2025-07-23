租期屆滿 北市青年社宅1區、幸福住宅陸續釋出

萬隆社宅。（圖由台北市住都中心提供）

2025/07/23 10:37

〔記者何玉華／台北報導〕台北市萬華區青年社宅1區及4處幸福住宅，因住戶租期屆滿，將陸續檢修後釋出空戶，今（23日）釋出第一輪，開放至8月6止，受理民眾申請。

台北市住宅及都市更新中心指出，青年社宅1區至今（2025）年7月31日共有115戶租期屆滿，檢修後會陸續釋出空戶，第一輪先釋出3空戶，主要因候租名單用完或屆期，尚無遞補名單而辦理招租。因「住宅法」已修正為社宅應提供至少40%以上出租給經濟或社會弱勢者，所以完成檢修的空戶將由其他特殊情形身分戶優先配租，再依序配租其他身分別的申請民眾。

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此外，幸福住宅第2波包括萬隆站社宅、行天宮站社宅、洲美社宅及信安都更分回戶，今年6月30日租期屆滿共40戶，檢修後會陸續釋出空戶，第一輪釋出27戶，提供新婚2年內或育有0至6歲子女家庭申請承租。

住都中心指出，青年社宅1區提供套房型、一房型、二房型及三房型供設籍市民戶、原住民族戶、低收入戶、其他特殊情形身分戶及未設籍於北市就學、就業戶；幸福住宅提供套房型、一房型、二房型、三房型、四房型，先抽籤後審查，審查合格者依序配租。但以其他特殊情形身分戶申請者，採評點制，由社會局認定、審核及建立候補名單。

住都中心表示，社宅之租金（含管理費）已考量承租者所得狀況、負擔能力及周邊市場行情訂定，並依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼；申請資格包括家庭成員在台北市、新北市、基隆市及桃園市都沒有自有住宅，家庭年收入低於180萬元，且總額分配於家庭成員平均每人每月低於7萬1327元，完整規定可上住都中心網站查詢。

台北市政府將信安都更分回戶，規劃為「幸福住宅」，提供新婚2年內或育有0至6歲子女家庭申請承租。（圖由台北市住都中心提供）

青年社宅1區至今（2025）年7月31日共有115戶租期屆滿，檢修後會陸續釋出空戶，第一輪先釋出3戶。（圖由台北市住都中心提供）

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