台江國家公園志工招募啟動 預計50名即日起報名

台江國家公園啟動志工招募，預計招募解說和環教志工共50名，即日起至8月20日止受理報名。（台管處提供）

2025/07/23 10:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園管理處（台管處）志工招募十分熱門，民眾電話詢問不斷，由於距離上次招募迄今已3年，為增補志工，台管處今天啟動志工招募，預計招募解說和環教志工共50名，即日起至8月20日止受理報名。

台管處表示，為推展國家公園環境教育與解說服務工作，辦理第8期解說志工及第6期環教志工的招募培訓。凡年滿18歲以上、70歲以下、身心健康、熱愛大自然、具服務熱忱，且能全程參與「培訓課程」、「志工服勤實習」，並於完成實習及通過考核後，願意擔任國家公園志工，投入台江國家公園生態保育推廣及解說教育工作，均竭誠歡迎報名參加。

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台管處表示，志工招募分為解說志工及環教志工兩組，解說志工服務項目為園區遊憩據點值勤諮詢與解說服務、團體帶隊導覽與定點解說、協助各項解說教育宣導活動等；環教志工服務項目則為協助執行環境教育課程、推廣活動及到校服務工作等。有意參加者需填妥報名表格，自即日起至114年8月20日止，以電子郵件方式向台管處解說教育科報名，報名表請至本處網站下載。

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