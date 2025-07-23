屏東嚴防天文大潮，縣長周春米坐鎮部署抽水設施盼長期解決。（縣府提供）

2025/07/23 10:17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣自7月22日起連續6天迎來一年一度天文大潮，適逢低壓帶影響，天氣不穩，縣長周春米高度警戒，憂心沿海低窪地區恐現海水倒灌與積淹水，指示縣府團隊啟動應變機制，提前於東港鎮、新園鄉等易淹區布署移動式抽水機，並親赴新園鄉視察「C幹線抽水站新建工程」進度，強調工程須於9月底如期如質完工，盼未來長期解決問題。

為因應大潮來襲，縣府水利處緊急調度移動式抽水機，從21日晚連夜協同東港鎮公所在大成路等低窪區完成設置，強化抽排效能。這兩日清晨，東港受漲退潮影響，大成路一度積水逾15公分，幸賴抽水機及時運作，配合退潮迅速排除積水，白天恢復通行。縣府同時清淤排水設施、巡檢抽水站，並透過臉書、Line呼籲農漁民提前轉移設備，養殖業者強化水門與護網，鄉鎮公所亦提升應變準備。

請繼續往下閱讀...

周春米特別關切新園鄉鹽埔地區，該區因地勢低窪，長年飽受強降雨與海水倒灌之苦。縣府爭取中央逾5.3億元補助，推動B、C幹線抽水站工程，預計大幅改善排水困境。水利處表示，新建抽水站可於大潮期間關閉水閘，強制抽排積水，提升區域防洪能力。周春米要求水利處密切監控天候，確保機組隨時待命，降低颱風或豪雨風險。未來數日，縣府將持續備戰，與鄉鎮公所協力防災，確保縣民安全無虞。

屏東嚴防天文大潮，縣府部署抽水設施盼長期解決。（縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法