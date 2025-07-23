范斯高颱風生成！ 週四、週五外圍環流影響台灣

范斯高颱風路徑潛勢預報圖。（圖擷取自中央氣象署）

2025/07/23 10:04

〔記者林志怡／台北報導〕位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今日上午8時增強為今年第7號颱風「范斯高」，中央氣象署指出，目前預估范斯高颱風將往琉球南方海面移動，外圍環流在週四、週五對台影響最為明顯，基隆北海岸、北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有午後短暫雷陣雨。

中央氣象署指出，原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，於今日8時發展為第7號颱風范斯高（國際命名：Fanciso），未來將朝琉球南方海面移動，請注意最新預報資訊。

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此外，中央氣象署提醒，今日雖水氣減少，各地雨勢相對緩和，但范斯高颱風預計持續往西北方向移動至台灣東北方外海，外圍環流在週四、週五對台影響最為明顯，基隆北海岸、北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有午後短暫雷陣雨。

另週六至下週二雖范斯高颱風逐漸遠離，但台灣仍處於低壓帶範圍內，週六、週日台灣周邊風向轉為西南風，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有短暫雷陣雨；下週一至下週二雨區縮小，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後局部短暫雷陣雨。

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