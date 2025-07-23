紙風車來苑裡！ 7/26山腳國小演出《台灣幻想曲》免費欣賞

紙風車文教基金會將於7月26日（週六）晚上7點，在苗栗縣苑裡鎮山腳國小操場舉辦《台灣幻想曲》演出。（圖由苗縣府提供）

2025/07/23 09:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕紙風車文教基金會將於7月26日（週六）晚上7點，在苗栗縣苑裡鎮山腳國小操場舉辦《台灣幻想曲》演出，免費開放觀賞，縣府文化觀光局歡迎大、小朋友闔家前往觀賞。

縣府文觀局表示，此次，紙風車將於7月26日在苑裡鎮演出《台灣幻想曲》，由「唐吉軻德」開場，宣示要再次走遍368個鄉鎮市區。另，「身體練習曲」展現了力與美；「剩食的逆襲」融入SDGs永續發展觀念；「後山天使」講述美國醫生譚維義為臺灣偏鄉醫療奉獻一生的故事；「慶典的喜悅」創造神奇魔法，運用多元的戲劇表演，將不同的劇場手法與藝術形式帶領孩子發揮無限想像。

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此次活動獲得雙鶴集團執行長古承濬及各界人士熱情贊助，採免費開放觀賞，演出內容適合全家欣賞，歡迎大、小朋友闔家前往觀賞。相關詳細資訊可至苗栗縣政府文化觀光局網站查詢。

「剩食的逆襲」融入SDGs永續發展觀念。（圖由苗縣府提供）

「後山天使」講述美國醫生譚維義為臺灣偏鄉醫療奉獻一生的故事。（圖由苗縣府提供）

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