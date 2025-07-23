旗津氣墊水樂園7/26登場 新增4座全新氣墊戲水設施

最受小朋友歡迎的旗津氣墊水樂園26日率先登場。（圖由觀光局提供）

2025/07/23 09:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025旗津風箏節」的氣墊水樂園活動，將於本週末（26日）率先登場，今年有4座全新亮相的氣墊戲水設施，適合大小朋友來旗津玩水清涼一夏！

旗津氣墊水樂園將於本週末（7/26）登場，連續3週的六、日下午3點開放至晚上8點，地點在旗津豐收廣場旁綠地；而眾所期待的「2025旗津風箏節」，將於8月2日至10日連續2週的星期六、日於旗津海水浴場舉行。

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高市觀光局長高閔琳表示，每年旗津氣墊水樂園均讓小朋友玩得不亦樂乎，今年除了最受小朋友喜愛的巨無霸戲水池，並以童趣結合體能概念，設計可愛的「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」、「船型跳床水滑梯」及「城市滑水道」等4座全新亮相氣墊戲水設施。

此外，「城市滑水道」也推出全新版本，總長42公尺，刺激度爆表；而吸引大小朋友流連忘返的超大水池、水上滾球也是非常受歡迎的項目，總共6座戲水設施。另還有機械遊樂設施「礦山火車」，讓小朋友盡情玩水，清涼消暑。

觀光局推薦遊客，旗津還有許多人文景點及在地美食，白天從高雄燈塔俯瞰壯闊港灣及欣賞繽紛可愛的彩虹屋，穿過「星空隧道」瞭望海天一線的無敵美景，再到高雄第1座媽祖廟「旗津天后宮」參香祈福，並前往旗津老街品嚐海產、烤黑輪、小卷及消暑冰品；傍晚可在充滿度假風情的「旗津沙灘吧」、深受網美喜愛的「海之星沙灘俱樂部」欣賞夕陽美景。

旗津氣墊水樂園讓小朋友有清涼一夏。（圖由觀光局提供）

每年旗津氣墊水樂園均讓小朋友玩得不亦樂乎。（圖由觀光局提供）

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