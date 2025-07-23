為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    旗津氣墊水樂園7/26登場 新增4座全新氣墊戲水設施

    最受小朋友歡迎的旗津氣墊水樂園26日率先登場。（圖由觀光局提供）

    最受小朋友歡迎的旗津氣墊水樂園26日率先登場。（圖由觀光局提供）

    2025/07/23 09:43

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025旗津風箏節」的氣墊水樂園活動，將於本週末（26日）率先登場，今年有4座全新亮相的氣墊戲水設施，適合大小朋友來旗津玩水清涼一夏！

    旗津氣墊水樂園將於本週末（7/26）登場，連續3週的六、日下午3點開放至晚上8點，地點在旗津豐收廣場旁綠地；而眾所期待的「2025旗津風箏節」，將於8月2日至10日連續2週的星期六、日於旗津海水浴場舉行。

    高市觀光局長高閔琳表示，每年旗津氣墊水樂園均讓小朋友玩得不亦樂乎，今年除了最受小朋友喜愛的巨無霸戲水池，並以童趣結合體能概念，設計可愛的「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」、「船型跳床水滑梯」及「城市滑水道」等4座全新亮相氣墊戲水設施。

    此外，「城市滑水道」也推出全新版本，總長42公尺，刺激度爆表；而吸引大小朋友流連忘返的超大水池、水上滾球也是非常受歡迎的項目，總共6座戲水設施。另還有機械遊樂設施「礦山火車」，讓小朋友盡情玩水，清涼消暑。

    觀光局推薦遊客，旗津還有許多人文景點及在地美食，白天從高雄燈塔俯瞰壯闊港灣及欣賞繽紛可愛的彩虹屋，穿過「星空隧道」瞭望海天一線的無敵美景，再到高雄第1座媽祖廟「旗津天后宮」參香祈福，並前往旗津老街品嚐海產、烤黑輪、小卷及消暑冰品；傍晚可在充滿度假風情的「旗津沙灘吧」、深受網美喜愛的「海之星沙灘俱樂部」欣賞夕陽美景。

    旗津氣墊水樂園讓小朋友有清涼一夏。（圖由觀光局提供）

    旗津氣墊水樂園讓小朋友有清涼一夏。（圖由觀光局提供）

    每年旗津氣墊水樂園均讓小朋友玩得不亦樂乎。（圖由觀光局提供）

    每年旗津氣墊水樂園均讓小朋友玩得不亦樂乎。（圖由觀光局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播