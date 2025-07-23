「范斯高」颱風生成！外圍環流週四起影響北台灣 週五最接近

第7號颱風「范斯高」已於今上午生成，預估週五最接近北部海域，不排除有發海警機會。（圖擷自日本氣象廳）

2025/07/23 09:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（23日）仍受低壓帶東北風環境影響，迎風的東部地區為陰或多雲天氣，有局部地形降雨，偶有較大雨勢，西部地區則多雲或晴天氣，午後山區有短暫雷陣雨，第7號颱風「范斯高」已於今上午生成，預估週五（25日）最接近北部海域，受外圍環流影響，東北部及北部地區將有間歇大雨機會，亦不排除有發海警機會。

根據日本氣象廳觀測顯示，第7號颱風「范斯高」已於今上午8點生成，目前的中心位置在北緯20.4度、東經130.4度，也就是在台灣東南部海面，預估向西北西移動，通過宮古島附近海面。

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天氣風險公司分析師林孝儒指出，「范斯高」未來路徑將受太平洋高壓導引會較穩定往西北方移動，預測週四（24日）自琉球以南海域北上、靠近石垣島至那霸間海域，週五最接近台灣北部海域，週六將持續往西北至西移動，並將登陸中國浙江陸地減弱。

若依目前預測路徑及強度研判，週四至週五台灣將受颱風外圍環流影響，東北部及北部地區將有間歇大雨機會，亦會伴隨強風浪，整體天氣不穩定，雖然目前路徑偏北，但颱風接近程度仍須密切觀察，亦不完全排除氣象署發布海上颱風警報的可能，提醒週四至週六有北部海域活動計畫的民眾還是要留意氣象資訊及官方警特報發布訊息。

至於中南部及花東地區則相對影響較小，主要為午後局部熱對流性降雨，南部山區可能伴隨短時較大雨勢，前往山區活動仍須提高警覺。

週末（26-27日），預測屆時颱風已登陸中國陸地並明顯減弱消散，台灣轉為西南風環境，北部及東部天氣相對穩定，僅午後山區仍有熱對流短暫雷陣雨機會。但迎風中南部則就容易有降雨影響了。

「范斯高」在台灣東南部海面，預估向西北西移動，通過宮古島附近海面。（圖擷自中央氣象署）

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