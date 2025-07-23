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    因應2030公車全面電動化 中市電動公車比將逾40％

    台中市預計有514輛電動公車陸續加入服務。（市府提供）

    台中市預計有514輛電動公車陸續加入服務。（市府提供）

    2025/07/23 09:09

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市持續推動市區公車電動化；交通局長葉昭甫表示，台中預計有514輛電動公車將加入公共運輸服務，目前全市1300多輛公車，電動公車佔比將逾40%，為「2030年公車全面電動化」目標，再往前邁進一步。

    交通局長葉昭甫表示，市府推「藍天白雲行動計畫」，制定各污染源減污減排，其中汰換老舊公車為政策一，統計至6月底，台中市上路的電動公車共有293輛，加上中央已核定的221輛，預計會有514輛電動公車陸續加入公共運輸服務。

    交通局表示，盤點台中市客運業的公車汰換年限，今年將到達一波汰換高峰，以目前全市近1300輛公車核計，電動公車佔比將由原來的21%提高到40%，普及率幾近2倍的快速成長。

    此外，日前北部發生的一起電動公車火警，因此電動公車的消防風險備受重視，葉昭甫表示，交通局已聯合消防局、車商及14家業者舉辦電動公車消防演練，掌握第一時間進行事故通報、協助傷者就醫及疏散避難引導等SOP步驟，積極推動電動公車與市民的乘車安全。

    中市府持續推動電動公車投入公共運輸服務。（市府提供）

    中市府持續推動電動公車投入公共運輸服務。（市府提供）

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